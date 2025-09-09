Минфин готовит инструменты для инвестиций иностранцев в госдолг России

Минфин России планирует запустить новые серии государственных ценных бумаг, предназначенные для иностранных инвесторов из дружественных стран. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, ведомство обсуждает возможность привлечения зарубежных вложений совместно с партнерами, чтобы обеспечить приток капитала на российский рынок госдолга.
«Хотя мы, собственно, открыты к тому, чтобы внешние инвесторы приходили, и будем выпускать даже новые серии бумаг, которые будут им интересны», — пояснил Силуанов. Он отметил, что сейчас внешние инвесторы отсутствуют.
Он добавил, что министерство уже ведет переговоры с зарубежными партнерами, которых в России считают дружественными. В ходе этих переговоров обсуждается создание инструментов для инвестирования в российский суверенный долг. По словам главы Минфина, Россия рассчитывает на стабильную доходность и высокий уровень надежности новых бумаг.
Ранее Минфин уже анонсировал планы увеличить объем государственных заимствований в 2025 году, отмечая при этом низкий уровень госдолга и ограничения внутреннего рынка. Ведомство подчеркивало необходимость привлечения внешних инвесторов, в том числе из дружественных стран, чтобы диверсифицировать источники финансирования и снизить нагрузку на внутренний рынок.
