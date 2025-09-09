FT: Европа в погоне за поддержкой США не слышит сигналов Трампа

Европа, стремясь заручиться поддержкой США, не замечает сигналов, поступающих от президента Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
«Европейские лидеры чрезмерно вовлечены в дипломатические игры с США, пытаясь убедить американскую администрацию увеличить давление на Россию. Добиться от Трампа более жесткой линии в отношении Москвы было бы невероятным достижением», — пишет Рахман в своей статье Financial Times.
Обозреватель отмечает, что Трамп последовательно демонстрирует нежелание брать на себя твердые обязательства по обороне Украины. Несмотря на многочисленные призывы со стороны европейских лидеров усилить поддержку Киева, Трамп не спешит гарантировать дальнейшее военное или экономическое содействие. Рахман рекомендует Евросоюзу разработать альтернативную стратегию на случай, если убедить Трампа в необходимости поддержки Украины не удастся.
