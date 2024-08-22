Путин переназначил Мантурова главой наблюдательного совета Роскосмоса

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Панельная сессия Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2024) с участием Дениса Мантурова, Петра Фрадкова, Виталия Хоценко, Юрия Слюсаря, Катерины Тихоновой и Владимира Соловьёва. День второй., мантуров денис
Владимир Путин назначил Дениса Мантурова (на фото) главой наблюдательного совета «Роскосмоса» Фото:

Президент РФ Владимир Путин переназначил первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова главой наблюдательного совета «Роскосмоса». Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.

«Назначить председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Д. Р.», — написано в Указе. Также в указе прописано, что президент РФ постановил прекратить полномочия члена наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Горнина Л.В.

Ранее сообщалось, что Мантуров поручил направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области. По его словам, в Курской области также развернуто 19 пунктов ВНЖ, а всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Президент РФ Владимир Путин переназначил первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова главой наблюдательного совета «Роскосмоса». Об этом сообщается на официальном портале правовых актов. «Назначить председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Д. Р.», — написано в Указе. Также в указе прописано, что президент РФ постановил прекратить полномочия члена наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Горнина Л.В. Ранее сообщалось, что Мантуров поручил направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области. По его словам, в Курской области также развернуто 19 пунктов ВНЖ, а всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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