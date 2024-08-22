Путин переназначил Мантурова главой наблюдательного совета Роскосмоса

22 августа 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назначил Дениса Мантурова (на фото) главой наблюдательного совета «Роскосмоса» Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин переназначил первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова главой наблюдательного совета «Роскосмоса». Об этом сообщается на официальном портале правовых актов. «Назначить председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Д. Р.», — написано в Указе . Также в указе прописано, что президент РФ постановил прекратить полномочия члена наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Горнина Л.В. Ранее сообщалось, что Мантуров поручил направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области. По его словам, в Курской области также развернуто 19 пунктов ВНЖ, а всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин переназначил первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова главой наблюдательного совета «Роскосмоса». Об этом сообщается на официальном портале правовых актов. «Назначить председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Д. Р.», — написано в Указе. Также в указе прописано, что президент РФ постановил прекратить полномочия члена наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Горнина Л.В. Ранее сообщалось, что Мантуров поручил направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области. По его словам, в Курской области также развернуто 19 пунктов ВНЖ, а всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.