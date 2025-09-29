Прогноз от ученых: сила магнитной бури 30 сентября 2025

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что 30 сентября 2025 года существует небольшая вероятность появления геомагнитных возмущений. Несмотря на слабую интенсивность ожидаемых явлений, они могут отразиться на самочувствии людей, чувствительных к переменам погоды. В связи с этим специалисты рекомендуют метеозависимым гражданам внимательно следить за своим здоровьем в указанный период. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.
Недавняя солнечная активность
Согласно данным, опубликованным Лабораторией солнечной астрономии, 27 сентября на солнечной поверхности было зафиксировано 19 вспышек , в том числе 3 события M класса, хотя и более низких баллов. Самой интенсивной оказалась вспышка категории M1.13, пик мощности которой пришелся на 07:23 по московскому времени. Начало этого явления было отмечено в 06:31, а его продолжительность была больше часа.
28 сентября в 04:01 в активной области Солнца 4227 была зафиксирована солнечная вспышка класса C2.8, относящаяся к разряду обычных. Продолжительность данного явления составила 18 минут.
Затем «на Солнце произошла самая крупная вспышка с 19 июня этого года», — сообщила Лаборатория в своем telegram-канале. В 11:34 по мск зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4 в области 4232, она продлилась 15 минут.
На данный момент, 29 сентября, произошла последняя и самая сильная вспышка, ее класс зафиксирован как M3.6, что соответствует повышенному уровню для подобных явлений. Вспышка в области 4232 началась в 04:45 и продолжалась 10 минут. Кроме того, в других солнечных областях наблюдались еще 4 вспышки C.
Прогноз магнитной бури 30 сентября 2025
Согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии, по состоянию на 30 сентября 2025 года вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 16%. Это свидетельствует о низкой вероятности серьезных геомагнитных возмущений, хотя полностью исключить их появление специалисты не могут. В то же время вероятность любых геомагнитных возмущений в 30%, тогда как шансы на сохранение стабильной ситуации в магнитосфере достигают 54%.
Ожидается, что 30 сентября значение геомагнитного индекса Ap уменьшится до 8 пунктов, тогда как индекс F10.7 сохранится на уровне 170.
В течение ближайших суток прогнозируется в основном спокойная геомагнитная обстановка. Как отмечают специалисты, в предрассветные и утренние часы (с 03:00 до 09:00) уровень Kp-индекса достигнет значения 3 балла. К вечеру и в ночное время ожидается снижение показателя до 2 баллов. Это свидетельствует о наличии определенных возмущений в магнитосфере, однако их интенсивность недостаточна для классификации ситуации как магнитной бури.
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
Магнитные бури представляют собой временные нарушения земного магнитного поля, обусловленные солнечной активностью. Подобные процессы происходят вследствие того, что Солнце регулярно испускает в открытый космос потоки заряженных частиц, а также солнечный ветер. В случае, когда эти потоки, в частности корональные выбросы массы, достигают Земли, они вступают во взаимодействие с магнитосферой планеты.
Сила и масштаб магнитных бурь определяются на основе планетарного индекса Kp, который варьируется в пределах от 0 до 9.
- При значениях Kp-индекса от 0 до 2 магнитосфера считается стабильной, что свидетельствует об отсутствии существенных изменений в геомагнитной обстановке.
- Индекс на уровне 3–4 указывает на незначительное возмущение магнитного поля, сопровождающееся минимальными последствиями.
- Значение, равное 5, свидетельствует о начале магнитной бури слабой интенсивности.
- Kp-индекс 6 характеризует магнитную бурю средней силы.
- Показатели от 7 до 9 отражают возникновение сильных и крайне мощных магнитных бурь.
Согласно прогнозу на 30 сентября, уровень магнитной активности не превысит значения 3 по шкале Kp. Это свидетельствует о спокойном состоянии магнитосферы Земли. Для основной части населения подобная ситуация не представляет угрозы для здоровья и считается безопасной.
Как помочь себе во время магнитных бурь
Несмотря на то, что 30 сентября не ожидается сильных магнитных бурь, даже незначительные изменения магнитного поля способны повлиять на людей с повышенной метеочувствительностью. В такие периоды возможны легкое недомогание, головные боли или повышенная раздражительность у отдельных лиц.
В первую очередь рекомендуется пересмотреть свой рацион, включив в него продукты, содержащие значительное количество калия и магния, такие как бананы, курага, орехи и темный шоколад. Эти элементы способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и способствуют снижению уровня стресса. Помимо этого, необходимо контролировать потребление кофеина и алкоголя, поскольку указанные вещества способны усиливать отрицательное воздействие магнитных бурь на организм.
Особое значение следует уделять соблюдению правильного режима дня: обеспечение достаточного сна продолжительностью не менее 7–8 часов, а также избегание переутомления и стрессовых ситуаций способствуют повышению устойчивости организма к внешним воздействиям.
Помните, что умеренные физические нагрузки, такие как спокойные прогулки на открытом воздухе, способствуют укреплению иммунной системы и сосудов, при этом не создавая излишней нагрузки на организм. В то же время, проведение интенсивных тренировок в периоды геомагнитных возмущений рекомендуется отложить.
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заблаговременно обратиться к своему врачу для возможной коррекции терапии и обеспечения наличия всех необходимых лекарственных средств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.