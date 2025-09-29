На Западе сравнили обстановку на европейском континенте с преддверием Первой мировой войны

Politico: в Европе ждут наступления «момента Франца Фердинанда»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Европе заговорили о наступлении «момента Франца Фердинанда»
В Европе заговорили о наступлении «момента Франца Фердинанда» Фото:

Власти европейских стран опасаются, что континент может оказаться на пороге масштабного вооруженного конфликта, напоминающего события начала XX века. Об этом сообщает одно из американских изданий. По данным журналистов, чиновники в частных беседах предупреждают о риске наступления так называемого «момента Франца Фердинанда».

«Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления „момента Франца Фердинанда“, когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны», — пишет Politico. Издание ссылается на свои источники.

Ранее на сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не имела и не имеет планов нападать на страны НАТО или Евросоюза. По словам главы внешнеполитического ведомства, в последнее время все чаще звучат угрозы применения силы в адрес России, которую обвиняют в якобы намерении атаковать Североатлантический альянс и ЕС, передает «Царьград». Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно опровергал подобные обвинения, называя их провокационными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти европейских стран опасаются, что континент может оказаться на пороге масштабного вооруженного конфликта, напоминающего события начала XX века. Об этом сообщает одно из американских изданий. По данным журналистов, чиновники в частных беседах предупреждают о риске наступления так называемого «момента Франца Фердинанда». «Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления „момента Франца Фердинанда“, когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны», — пишет Politico. Издание ссылается на свои источники. Ранее на сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не имела и не имеет планов нападать на страны НАТО или Евросоюза. По словам главы внешнеполитического ведомства, в последнее время все чаще звучат угрозы применения силы в адрес России, которую обвиняют в якобы намерении атаковать Североатлантический альянс и ЕС, передает «Царьград». Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно опровергал подобные обвинения, называя их провокационными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...