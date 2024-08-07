Мантуров поручил направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области

Мантуров: направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области, заявил Мантуров
Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области, заявил Мантуров Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Минфин РФ направит первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. 

«Дано поручение Минфину сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 миллиарда рублей», — заявил Мантуров. Суммарно подано заявок на предоставление сертификатов на переселение на сумму 11 миллиард рублей. Об этом он сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24».

Он также отметил, что в Курской области развернуто 19 пунктов ВНЖ, всем пострадавшим оказана мед помощь. Там же разворачивается мобильный госпиталь, пункты выдачи питьевой воды и питания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минфин РФ направит первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.  «Дано поручение Минфину сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 миллиарда рублей», — заявил Мантуров. Суммарно подано заявок на предоставление сертификатов на переселение на сумму 11 миллиард рублей. Об этом он сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24». Он также отметил, что в Курской области развернуто 19 пунктов ВНЖ, всем пострадавшим оказана мед помощь. Там же разворачивается мобильный госпиталь, пункты выдачи питьевой воды и питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...