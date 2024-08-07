Мантуров поручил направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области

Минфин РФ направит первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
«Дано поручение Минфину сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 миллиарда рублей», — заявил Мантуров. Суммарно подано заявок на предоставление сертификатов на переселение на сумму 11 миллиард рублей. Об этом он сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24».
Он также отметил, что в Курской области развернуто 19 пунктов ВНЖ, всем пострадавшим оказана мед помощь. Там же разворачивается мобильный госпиталь, пункты выдачи питьевой воды и питания.
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