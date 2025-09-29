«Скрытые признаки абьюза»: психолог — о поведении Прилучного с новой женой

Психолог Добродская: жена Прилучного растворилась в браке и потеряла себя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павел и Зепюр последние годы не разлучаются
Павел и Зепюр последние годы не разлучаются Фото:

Актер Павел Прилучный признался, что карьера его жены Зепюр Брутян поставлена на стоп из-за отсутствия времени — актриса постоянно проводит время с мужем, у которого с ролями все в полном порядке. Однако на ситуацию с Зепюр уже стали обращать внимание и посторонние. И если дальше так продолжится, она рискует в принципе потерять себя не только как творческую единицу, но и личность. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала психолог Ирина Добродская.

«Многие девушки, когда начинают семейную жизнь, почему-то считают, что их привычная жизнь на этом заканчивается. Они „растворяются“ в отношениях, отдавая все свое время партнеру, хозяйству. Пытаются угодить мужу, жертвуя своими интересами и временем. На это в том числе влияет и сам мужчина — можно сказать, что присутствуют в скрытом виде признаки абьюза. Когда мужчина открыто или с помощью манипуляций требует, чтобы женщина была рядом, — это определенная форма абьюза», — поясняет эксперт.

Прилучный и в первом браке с Агатой Муцениеце как будто «задвигал» ее на второй план. После развода карьера актрисы пошла в гору. Но такие кардинальные меры использовать для «избавления от уз» не обязательно.

Психолог Добродская советует девушкам, оказавшимся в похожих ситуациях, вспомнить о себе и своих потребностях. «Можно сходить куда-то с подружками, поехать отдохнуть одной на 2-3 дня. Прожить жизнь самой с собой. Плюс важно не останавливаться развиваться, как самой, так и в профессиональном плане. Нельзя это забрасывать. Любовь любовью, а саморазвитие никто не отменял», — резюмировала психолог.

Павел и Зепюр в браке уже три года. В 2023 году у них родился сын Микаэль. От брака с Муцениеце у Прилучного растут сын и дочь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Павел Прилучный признался, что карьера его жены Зепюр Брутян поставлена на стоп из-за отсутствия времени — актриса постоянно проводит время с мужем, у которого с ролями все в полном порядке. Однако на ситуацию с Зепюр уже стали обращать внимание и посторонние. И если дальше так продолжится, она рискует в принципе потерять себя не только как творческую единицу, но и личность. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала психолог Ирина Добродская. «Многие девушки, когда начинают семейную жизнь, почему-то считают, что их привычная жизнь на этом заканчивается. Они „растворяются“ в отношениях, отдавая все свое время партнеру, хозяйству. Пытаются угодить мужу, жертвуя своими интересами и временем. На это в том числе влияет и сам мужчина — можно сказать, что присутствуют в скрытом виде признаки абьюза. Когда мужчина открыто или с помощью манипуляций требует, чтобы женщина была рядом, — это определенная форма абьюза», — поясняет эксперт. Прилучный и в первом браке с Агатой Муцениеце как будто «задвигал» ее на второй план. После развода карьера актрисы пошла в гору. Но такие кардинальные меры использовать для «избавления от уз» не обязательно. Психолог Добродская советует девушкам, оказавшимся в похожих ситуациях, вспомнить о себе и своих потребностях. «Можно сходить куда-то с подружками, поехать отдохнуть одной на 2-3 дня. Прожить жизнь самой с собой. Плюс важно не останавливаться развиваться, как самой, так и в профессиональном плане. Нельзя это забрасывать. Любовь любовью, а саморазвитие никто не отменял», — резюмировала психолог. Павел и Зепюр в браке уже три года. В 2023 году у них родился сын Микаэль. От брака с Муцениеце у Прилучного растут сын и дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...