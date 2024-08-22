22 августа 2024

Совет ЕС отказал Фридману в снятии всех санкций

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Евросоюз ввел персональные санкции против Михаила Фридмана в феврале 2022 года
Евросоюз ввел персональные санкции против Михаила Фридмана в феврале 2022 года Фото:
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Основателю «Альфа-групп» Михаилу Фридману отказали в просьбе снять с него все действующие санкционные ограничения. Эта информация содержится в письмах Совета ЕС, адресованных российскому предпринимателю, и в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре.

«Совет ЕС отказал Михаилу Фридману в снятии с него всех действующих санкций», — со ссылкой на документы пишут «Ведомости». Подлинность бумаг уже подтвердил представитель бизнесмена.

В апреле Генеральный суд ЕС заявил о частичном снятии ограничений с Фридмана. В Кремле назвали санкции незаконными, деструктивными и постыдными для органов Евросоюза, принимавших их.

В августе Фридман потребовал компенсации от Люксембурга за наложенные ограничения, передает телеканал 360. Российский предприниматель инициировал арбитражный спор на 16 млрд долларов, пишет RT.

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Основателю «Альфа-групп» Михаилу Фридману отказали в просьбе снять с него все действующие санкционные ограничения. Эта информация содержится в письмах Совета ЕС, адресованных российскому предпринимателю, и в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре. «Совет ЕС отказал Михаилу Фридману в снятии с него всех действующих санкций», — со ссылкой на документы пишут «Ведомости». Подлинность бумаг уже подтвердил представитель бизнесмена. В апреле Генеральный суд ЕС заявил о частичном снятии ограничений с Фридмана. В Кремле назвали санкции незаконными, деструктивными и постыдными для органов Евросоюза, принимавших их. В августе Фридман потребовал компенсации от Люксембурга за наложенные ограничения, передает телеканал 360. Российский предприниматель инициировал арбитражный спор на 16 млрд долларов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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