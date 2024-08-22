Совет ЕС отказал Фридману в снятии всех санкций

Основателю «Альфа-групп» Михаилу Фридману отказали в просьбе снять с него все действующие санкционные ограничения. Эта информация содержится в письмах Совета ЕС, адресованных российскому предпринимателю, и в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре.
«Совет ЕС отказал Михаилу Фридману в снятии с него всех действующих санкций», — со ссылкой на документы пишут «Ведомости». Подлинность бумаг уже подтвердил представитель бизнесмена.
В апреле Генеральный суд ЕС заявил о частичном снятии ограничений с Фридмана. В Кремле назвали санкции незаконными, деструктивными и постыдными для органов Евросоюза, принимавших их.
В августе Фридман потребовал компенсации от Люксембурга за наложенные ограничения, передает телеканал 360. Российский предприниматель инициировал арбитражный спор на 16 млрд долларов, пишет RT.
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