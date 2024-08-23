Пограничники челябинского ФСБ поймали в Екатеринбурге мигранта-наркоторговца

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Мужчина хранил в гараже наркотики (архивное фото) Фото:

Пограничники УФСБ России по Челябинской области задержали в Екатеринбурге гражданина Таджикистана, подозреваемого в обороте наркотиками. Подробности URA.RU сообщил источник.

«Пограничники контрольно-пропускного пункта в аэропорту Кольцово челябинского ФСБ задержали в Екатеринбурге гражданина Таджикистана по имени Алишерзода. Он прибыл в Россию в июле на законных основаниях с целью работы. Снял на улице Автомагистральная гараж, где оперативниками были найдены свертки с наркотиками. Иностранец намеревался в будущем сбыть товар», — рассказал собеседник агентства.

Наркотики изъяты и направлены на экспертизу. В съемной квартире мигранта был проведен обыск, но запретных веществ там не обнаружили. Сам мужчина задержан, возбуждено два уголовных дела. Первое по ч.3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), второе — по ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

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Пограничники УФСБ России по Челябинской области задержали в Екатеринбурге гражданина Таджикистана, подозреваемого в обороте наркотиками. Подробности URA.RU сообщил источник. «Пограничники контрольно-пропускного пункта в аэропорту Кольцово челябинского ФСБ задержали в Екатеринбурге гражданина Таджикистана по имени Алишерзода. Он прибыл в Россию в июле на законных основаниях с целью работы. Снял на улице Автомагистральная гараж, где оперативниками были найдены свертки с наркотиками. Иностранец намеревался в будущем сбыть товар», — рассказал собеседник агентства. Наркотики изъяты и направлены на экспертизу. В съемной квартире мигранта был проведен обыск, но запретных веществ там не обнаружили. Сам мужчина задержан, возбуждено два уголовных дела. Первое по ч.3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), второе — по ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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