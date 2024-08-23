Пограничники челябинского ФСБ поймали в Екатеринбурге мигранта-наркоторговца

23 августа 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Мужчина хранил в гараже наркотики (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пограничники УФСБ России по Челябинской области задержали в Екатеринбурге гражданина Таджикистана, подозреваемого в обороте наркотиками. Подробности URA.RU сообщил источник. «Пограничники контрольно-пропускного пункта в аэропорту Кольцово челябинского ФСБ задержали в Екатеринбурге гражданина Таджикистана по имени Алишерзода. Он прибыл в Россию в июле на законных основаниях с целью работы. Снял на улице Автомагистральная гараж, где оперативниками были найдены свертки с наркотиками. Иностранец намеревался в будущем сбыть товар», — рассказал собеседник агентства. Наркотики изъяты и направлены на экспертизу. В съемной квартире мигранта был проведен обыск, но запретных веществ там не обнаружили. Сам мужчина задержан, возбуждено два уголовных дела. Первое по ч.3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), второе — по ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пограничники УФСБ России по Челябинской области задержали в Екатеринбурге гражданина Таджикистана, подозреваемого в обороте наркотиками. Подробности URA.RU сообщил источник. «Пограничники контрольно-пропускного пункта в аэропорту Кольцово челябинского ФСБ задержали в Екатеринбурге гражданина Таджикистана по имени Алишерзода. Он прибыл в Россию в июле на законных основаниях с целью работы. Снял на улице Автомагистральная гараж, где оперативниками были найдены свертки с наркотиками. Иностранец намеревался в будущем сбыть товар», — рассказал собеседник агентства. Наркотики изъяты и направлены на экспертизу. В съемной квартире мигранта был проведен обыск, но запретных веществ там не обнаружили. Сам мужчина задержан, возбуждено два уголовных дела. Первое по ч.3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), второе — по ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).