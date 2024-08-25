25 августа 2024

Суд наказал двух свердловских мэров, не обустроивших администрации под инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пандус в 32 школе. Сургут, инвалид, пандус
В зданиях мэрий не было табличек для слепых и кнопок вызова помощи (архивное фото) Фото:

Суд оштрафовал глав городских округов Верхнее Дуброво и ЗАТО Уральский — Валерия Конопкина и Игоря Сыропятова из-за не оборудованных зданий администраций для инвалидов. В частности, там отсутствовали таблички для слепых и кнопки вызова помощи, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Здание администрации ГО Верхнее Дуброво не оборудовано информирующими табличками с рельефно-точечным шрифтом Брайля перед входом в здание, а также во внутренних помещениях. У входа в здание отсутствует кнопка вызова помощи. Проступи краевых ступеней лестничных маршей не обозначены полосами, контрастными с поверхностью ступеней. Высота порогов не обеспечивает самостоятельный доступ людям с ограниченными возможностями во внутренние помещения здания», — следует из сообщения. Аналогичные нарушения выявили в здании мэрии ЗАТО Уральский.

Сотрудники прокуратуры передали административные дела Кнопкина и Сыропятова в суд. Мировой судья судебного участка №2 Белоярского судебного района оштрафовал каждого мэра на две тысячи рублей. Правоохранители проконтролируют устранения нарушений.

Ранее главу Каменска-Уральского Алексея Герасимова суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за плохое содержание дорог. После проверки прокуроров было заведено административное дело. Контроль устранения нарушений взяла на себя прокуратура.

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Суд оштрафовал глав городских округов Верхнее Дуброво и ЗАТО Уральский — Валерия Конопкина и Игоря Сыропятова из-за не оборудованных зданий администраций для инвалидов. В частности, там отсутствовали таблички для слепых и кнопки вызова помощи, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Здание администрации ГО Верхнее Дуброво не оборудовано информирующими табличками с рельефно-точечным шрифтом Брайля перед входом в здание, а также во внутренних помещениях. У входа в здание отсутствует кнопка вызова помощи. Проступи краевых ступеней лестничных маршей не обозначены полосами, контрастными с поверхностью ступеней. Высота порогов не обеспечивает самостоятельный доступ людям с ограниченными возможностями во внутренние помещения здания», — следует из сообщения. Аналогичные нарушения выявили в здании мэрии ЗАТО Уральский. Сотрудники прокуратуры передали административные дела Кнопкина и Сыропятова в суд. Мировой судья судебного участка №2 Белоярского судебного района оштрафовал каждого мэра на две тысячи рублей. Правоохранители проконтролируют устранения нарушений. Ранее главу Каменска-Уральского Алексея Герасимова суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за плохое содержание дорог. После проверки прокуроров было заведено административное дело. Контроль устранения нарушений взяла на себя прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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