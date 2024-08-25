Суд наказал двух свердловских мэров, не обустроивших администрации под инвалидов

Суд оштрафовал глав городских округов Верхнее Дуброво и ЗАТО Уральский — Валерия Конопкина и Игоря Сыропятова из-за не оборудованных зданий администраций для инвалидов. В частности, там отсутствовали таблички для слепых и кнопки вызова помощи, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Здание администрации ГО Верхнее Дуброво не оборудовано информирующими табличками с рельефно-точечным шрифтом Брайля перед входом в здание, а также во внутренних помещениях. У входа в здание отсутствует кнопка вызова помощи. Проступи краевых ступеней лестничных маршей не обозначены полосами, контрастными с поверхностью ступеней. Высота порогов не обеспечивает самостоятельный доступ людям с ограниченными возможностями во внутренние помещения здания», — следует из сообщения. Аналогичные нарушения выявили в здании мэрии ЗАТО Уральский.
Сотрудники прокуратуры передали административные дела Кнопкина и Сыропятова в суд. Мировой судья судебного участка №2 Белоярского судебного района оштрафовал каждого мэра на две тысячи рублей. Правоохранители проконтролируют устранения нарушений.
Ранее главу Каменска-Уральского Алексея Герасимова суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за плохое содержание дорог. После проверки прокуроров было заведено административное дело. Контроль устранения нарушений взяла на себя прокуратура.
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