Челябинки предпочитают рожать к 30 годам

В Челябинске средний возраст мам с начала 2024 года стал равен 29,7 годам. О том, что в Магнитогорске женщины в среднем рожают в 29,9 лет, URA.RU 30 августа сообщили в региональном госкомитете по делам ЗАГС.
«Средний возраст мам в 2024 году в Челябинске равен 29,7 лет, в Магнитогорске — 29,9 лет. Самыми возрастными роженицами в указанных городах оказались женщины 50 и 52 лет соответственно», — сообщили URA.RU в Госкомитете.
Согласно статистике за 2023 год, чаще всего в Челябинске дети рождались в марте и августе. Притом мальчики чаще появлялись на свет летом, а среди девочек эти месяцы популярны в равной степени.
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