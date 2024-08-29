29 августа 2024

Челябинки предпочитают рожать к 30 годам

В Челябинске женщины в среднем становятся мамами в 30 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, младенец, перинатальный центр, новорожденный ребенок, кювез
Чаще всего в Челябинске дети появляются на свет в августе Фото:

В Челябинске средний возраст мам с начала 2024 года стал равен 29,7 годам. О том, что в Магнитогорске женщины в среднем рожают в 29,9 лет, URA.RU 30 августа сообщили в региональном госкомитете по делам ЗАГС.

«Средний возраст мам в 2024 году в Челябинске равен 29,7 лет, в Магнитогорске — 29,9 лет. Самыми возрастными роженицами в указанных городах оказались женщины 50 и 52 лет соответственно», — сообщили URA.RU в Госкомитете.

Согласно статистике за 2023 год, чаще всего в Челябинске дети рождались в марте и августе. Притом мальчики чаще появлялись на свет летом, а среди девочек эти месяцы популярны в равной степени.

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В Челябинске средний возраст мам с начала 2024 года стал равен 29,7 годам. О том, что в Магнитогорске женщины в среднем рожают в 29,9 лет, URA.RU 30 августа сообщили в региональном госкомитете по делам ЗАГС. «Средний возраст мам в 2024 году в Челябинске равен 29,7 лет, в Магнитогорске — 29,9 лет. Самыми возрастными роженицами в указанных городах оказались женщины 50 и 52 лет соответственно», — сообщили URA.RU в Госкомитете. Согласно статистике за 2023 год, чаще всего в Челябинске дети рождались в марте и августе. Притом мальчики чаще появлялись на свет летом, а среди девочек эти месяцы популярны в равной степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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