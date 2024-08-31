«Меня даже в области не было»: свердловчанка обвинила врачей в фиктивных приемах

Свердловчанка обвинила врачей из Сухоложской районной больницы в краже персональных данных. Жительница региона обнаружила, что их использовали для записи медицинских процедур, которые она не проходила. Эта информация стала ей известна после получения выписки из Госуслуг.
«В выписке обнаружила, что моими персональными данными владеют несколько сотрудников районной больницы, которые вписывали какие-то анализы, проводили осмотры, приемы, даже когда меня в Свердловской области не было. Тем более я не имею прикрепления к женской консультации и никогда туда не обращалась», — передает группа «Наши SL Сухой Лог» в соцсети «ВКонтакте». Она также упомянула, что при обращении к уполномоченным лицам в больнице не было предпринято никаких мер: «не из своего же кармана платите», — было сказано ей в ответ на жалобы.
Свердловчанку в какой-то момент пытались убедить, что у нее есть двойник с совпадающим ФИО и датой рождения. Факт того, что номер полиса совпадать не может врачей не смущал, как пояснила пострадавшая. Она надеется, что представители больницы ответят каким образом обследуют пациентов на расстоянии.
Корреспондент URA.RU обратился в свердловский минздрав и районную больницу Сухого Лога за комментариями. Ответ ожидается.
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