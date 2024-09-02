Пленный ВСУ раскрыл, как украинских бойцов готовили к наступлению на Курскую область

Пленный боец ВСУ: перед отправкой в Курскую область солдат проверяли психологи

03 сентября 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ проходили тестирование у психологов перед вторжением в Курскую область, заявил пленный Антон Фурдоленко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские солдаты перед отправкой их на территорию Курской области проходили анкетирование у психологов. В этом признался один из военнопленных ВСУ. Изначально бойцам говорили, что о вторжении в РФ речи не идет, добавил он. «Перед тем, как мы собирались на марш, пришли психологи, у нас такого никогда не было. Там лист, опрос, и ребята спрашивали, потому что слухи ходили, спрашивают: „Мы идем на территорию России?“, они: „Кто вам такое сказал? Такого нет, не переживайте“, в итоге нас завели в Курскую область», — рассказал в беседе с РИА Новости военнопленный старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко. Он уточнил, что украинские солдаты вышли на российскую территорию через село Юнакиевка Сумской области. По словам бойца ВСУ, сухпайков им выдали всего на несколько дней. Вторжение украинских сил в Курскую область проходит с 6 августа. Бои продолжаются по сей день. Неоднократно сообщалось, в том числе и со слов самих украинских военных, что перед отправкой в регион РФ им давали задачу — расстреливать мирное население, если те будут оказывать сопротивление. Пленный Фурдоленко также рассказал, как ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, передает RT. Под Курск ВСУ также направляли военную технику, сообщает «Национальная служба новостей». Ее успешно поражают бойцы ВС РФ. Американские журналисты в своих материалах отмечают, что ВСУ так и не смогли достичь своих целей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские солдаты перед отправкой их на территорию Курской области проходили анкетирование у психологов. В этом признался один из военнопленных ВСУ. Изначально бойцам говорили, что о вторжении в РФ речи не идет, добавил он. «Перед тем, как мы собирались на марш, пришли психологи, у нас такого никогда не было. Там лист, опрос, и ребята спрашивали, потому что слухи ходили, спрашивают: „Мы идем на территорию России?“, они: „Кто вам такое сказал? Такого нет, не переживайте“, в итоге нас завели в Курскую область», — рассказал в беседе с РИА Новости военнопленный старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко. Он уточнил, что украинские солдаты вышли на российскую территорию через село Юнакиевка Сумской области. По словам бойца ВСУ, сухпайков им выдали всего на несколько дней. Вторжение украинских сил в Курскую область проходит с 6 августа. Бои продолжаются по сей день. Неоднократно сообщалось, в том числе и со слов самих украинских военных, что перед отправкой в регион РФ им давали задачу — расстреливать мирное население, если те будут оказывать сопротивление. Пленный Фурдоленко также рассказал, как ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, передает RT. Под Курск ВСУ также направляли военную технику, сообщает «Национальная служба новостей». Ее успешно поражают бойцы ВС РФ. Американские журналисты в своих материалах отмечают, что ВСУ так и не смогли достичь своих целей.