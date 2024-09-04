Школьница из ХМАО спасла тонущего ребенка в Крыму

Девятилетняя школьница из Югорска (ХМАО) Мария Гончарова во время отдыха в Феодосии (Республика Крым) спасла жизнь тонущему ребенку. О подвиге юной югорчанки мэрия города рассказала в соцсети.
«Вместе с семьей Маша отдыхала в Крыму в городе Феодосия. В тот день вместе с мамой они были на пляже. Вдруг Маша услышала женщину, которая кричала, что в воде тонет её ребенок. Мария вытащила из воды четырехлетнюю девочку, тем самым спасла ей жизнь», — сообщают власти Югорска в telegram-канале.
В мэрии добавили, что юная спасительница вот уже пять лет занимается плаванием. Ее тренер отметил, что не каждый взрослый смог бы так быстро отреагировать и рискнуть своей жизнью.
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