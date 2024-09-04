04 сентября 2024

Школьница из ХМАО спасла тонущего ребенка в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
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Юная спасительница вот уже пять лет занимается плаванием
Юная спасительница вот уже пять лет занимается плаванием Фото:

Девятилетняя школьница из Югорска (ХМАО) Мария Гончарова во время отдыха в Феодосии (Республика Крым) спасла жизнь тонущему ребенку. О подвиге юной югорчанки мэрия города рассказала в соцсети.

«Вместе с семьей Маша отдыхала в Крыму в городе Феодосия. В тот день вместе с мамой они были на пляже. Вдруг Маша услышала женщину, которая кричала, что в воде тонет её ребенок. Мария вытащила из воды четырехлетнюю девочку, тем самым спасла ей жизнь», — сообщают власти Югорска в telegram-канале.

В мэрии добавили, что юная спасительница вот уже пять лет занимается плаванием. Ее тренер отметил, что не каждый взрослый смог бы так быстро отреагировать и рискнуть своей жизнью.

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Девятилетняя школьница из Югорска (ХМАО) Мария Гончарова во время отдыха в Феодосии (Республика Крым) спасла жизнь тонущему ребенку. О подвиге юной югорчанки мэрия города рассказала в соцсети. «Вместе с семьей Маша отдыхала в Крыму в городе Феодосия. В тот день вместе с мамой они были на пляже. Вдруг Маша услышала женщину, которая кричала, что в воде тонет её ребенок. Мария вытащила из воды четырехлетнюю девочку, тем самым спасла ей жизнь», — сообщают власти Югорска в telegram-канале. В мэрии добавили, что юная спасительница вот уже пять лет занимается плаванием. Ее тренер отметил, что не каждый взрослый смог бы так быстро отреагировать и рискнуть своей жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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