В Челябинске запускают новый маршрут автобуса. Карта

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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, салон автобуса, автобус гармошка
Автобус №26 пойдет по востребованному направлению ЧВВАКУШ — ЮУрГУ Фото:

В Челябинске с 7 сентября запускают новый маршрут автобуса №26 по востребованному направлению из ЧВВАКУШа до Южно-Уральского госуниверситета. Маршрут будет работать по регулируемому тарифу, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

«С 7 сентября запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Березовая, Шагольская, Челябэнерго, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Академика Королева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, Сони Кривой, Тернопольская, проспект Ленина. Перевозчик ООО „Фортуна“ (руководитель Тимуршин Рустам Камильевич) должен выпускать на линию пять автобусов среднего класса с интервалом 25 минут ежедневно», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Первые рейсы от ЧВВАКУШа отправятся в шесть утра, от ЮУрГУ — в 6:10. Последние рейсы — в 21:36 и 21:46 соответственно. На линию выйдут автобусы не ранее 2023 года выпуска вместимостью 25 человек, которые оборудованы кондиционерами, низким полом и оплатой картой. Перемещения можно отслеживать в «2ГИС» и «Яндекс.Картах».

Новые автобусы пойдут по востребованному маршруту
Новые автобусы пойдут по востребованному маршруту

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В Челябинске с 7 сентября запускают новый маршрут автобуса №26 по востребованному направлению из ЧВВАКУШа до Южно-Уральского госуниверситета. Маршрут будет работать по регулируемому тарифу, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок». «С 7 сентября запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Березовая, Шагольская, Челябэнерго, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Академика Королева, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, Сони Кривой, Тернопольская, проспект Ленина. Перевозчик ООО „Фортуна“ (руководитель Тимуршин Рустам Камильевич) должен выпускать на линию пять автобусов среднего класса с интервалом 25 минут ежедневно», — уточнили в пресс-службе ведомства. Первые рейсы от ЧВВАКУШа отправятся в шесть утра, от ЮУрГУ — в 6:10. Последние рейсы — в 21:36 и 21:46 соответственно. На линию выйдут автобусы не ранее 2023 года выпуска вместимостью 25 человек, которые оборудованы кондиционерами, низким полом и оплатой картой. Перемещения можно отслеживать в «2ГИС» и «Яндекс.Картах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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