Склад из проекта трех челябинских губернаторов федеральная сеть заполнит товарами на 100%

Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» (ТЛК) в Челябинской области федеральная сеть «Находка» готова полностью заполнить своими товарами. Как заявили в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) , договор субаренды подписали на 10 лет.
«Дочерняя компания ГТЛК, „Сухой Порт Южноуральский“, отвечающая за развитие ТЛК в регионе, подписала договор субаренды на 10 лет. Партнером выступила компания „РЦ“, которая обеспечивает транспортно-логистическую деятельность и развитие ритейлера „Табыш“ (торговая сеть „Находка“)», — заявили в ГТЛК.
Арендная сделка позволит значительно повысить уровень текущих и прогнозных денежных потоков, генерируемых комплексом. В результате будет обеспечена полная загрузка складского комплекса.
Передача складских площадей ритейлеру «Находка» способствует расширению присутствия торговой сети в регионе. Появятся дополнительные рабочие места, области вырастет экономическая активность, рассчитывают партнеры.
В ноябре 2023 года арендатором четверти комплекса стала торговая сеть «Монетка». Соглашение анонсировали региональные власти. Отмечалось, что будет занято более 21 тысячи кв метров из 82 тысяч имеющихся. Арендатор планировал запустить работу распределительного центра.
ТЛК открылся в апреле 2015 года при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем развитием занимался Борис Дубровский. Первоначально проект был ориентирован на обработку российско-китайского трафика, но в декабре 2022 года глава региона Алексей Текслер заявил о переориентации на работу с партнерами из Казахстана, позиционируя «Южноуральский» как конкурента Свердловской области за звание логистического центра Урала.
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