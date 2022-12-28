Челябинский губернатор обозначил точку конкуренции со Свердловской областью

Губернатор Алексей Текслер назвал транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» на границе Челябинской области и Казахстана точкой конкуренции со Свердловской областью за логистический центр Урала. Об этом он рассказал 28 декабря.
«Я согласен, что все возможности развивать логистику и в Свердловской области есть. Но мы сейчас работаем в рамках нашего логистического центра „Южноуральский“ в направлении создания промышленно-логистического центра — там хорошая площадка со всеми коммуникациями, инфраструктурой. Будем создавать особую экономическую зону (ОЭЗ) на базе нашего ТЛЦ. Планируем на этой площадке производить то, что дальше в контейнерах будет уезжать по всей стране и миру», — заявил Текслер в интервью telegram-каналу «16 негритят», отвечая на вопрос о перспективах альтернативного свердловского проекта «Сухой порт».
Он также добавил, что какой-то процент мощностей ТЛК уже сейчас будет работать на внешнюю загрузку. И задача его управленцев и властей региона обеспечить лучшие условия для потенциальных клиентов.
Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев назвал формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) одной из национальных целей России. По его мнению, расположение и существующая инфраструктура позволяют ТЛЦ «Южноуральский» стать «точкой входа» для грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая в Россию и обратно. Кроме того, в перспективе это центр для параллельного импорта и размещения на его территории продукции ушедших из России автоконцернов, производителей бытовой техники, электроники и автоматики, а также консолидации сельхозпродукции приграничных регионов Казахстана для ее отправки в КНР, страны Азии и Персидского залива.
«Размеры российской экономики, позволяют каждому логистическому центру занять свою нишу. „Южноуральский“ тесно связан с проектом „Сухого порта“ в Свердловской области, между ними нет антагонизма», — добавил полпред.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Губернатор Алексей Текслер назвал транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» на границе Челябинской области и Казахстана точкой конкуренции со Свердловской областью за логистический центр Урала. Об этом он рассказал 28 декабря. «Я согласен, что все возможности развивать логистику и в Свердловской области есть. Но мы сейчас работаем в рамках нашего логистического центра „Южноуральский“ в направлении создания промышленно-логистического центра — там хорошая площадка со всеми коммуникациями, инфраструктурой. Будем создавать особую экономическую зону (ОЭЗ) на базе нашего ТЛЦ. Планируем на этой площадке производить то, что дальше в контейнерах будет уезжать по всей стране и миру», — заявил Текслер в интервью telegram-каналу «16 негритят», отвечая на вопрос о перспективах альтернативного свердловского проекта «Сухой порт». Он также добавил, что какой-то процент мощностей ТЛК уже сейчас будет работать на внешнюю загрузку. И задача его управленцев и властей региона обеспечить лучшие условия для потенциальных клиентов. Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев назвал формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) одной из национальных целей России. По его мнению, расположение и существующая инфраструктура позволяют ТЛЦ «Южноуральский» стать «точкой входа» для грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая в Россию и обратно. Кроме того, в перспективе это центр для параллельного импорта и размещения на его территории продукции ушедших из России автоконцернов, производителей бытовой техники, электроники и автоматики, а также консолидации сельхозпродукции приграничных регионов Казахстана для ее отправки в КНР, страны Азии и Персидского залива. «Размеры российской экономики, позволяют каждому логистическому центру занять свою нишу. „Южноуральский“ тесно связан с проектом „Сухого порта“ в Свердловской области, между ними нет антагонизма», — добавил полпред.