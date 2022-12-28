Челябинский губернатор обозначил точку конкуренции со Свердловской областью

28 декабря 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер хочет сделать Челябинскую область логистическим центром Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер назвал транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» на границе Челябинской области и Казахстана точкой конкуренции со Свердловской областью за логистический центр Урала. Об этом он рассказал 28 декабря. «Я согласен, что все возможности развивать логистику и в Свердловской области есть. Но мы сейчас работаем в рамках нашего логистического центра „Южноуральский“ в направлении создания промышленно-логистического центра — там хорошая площадка со всеми коммуникациями, инфраструктурой. Будем создавать особую экономическую зону (ОЭЗ) на базе нашего ТЛЦ. Планируем на этой площадке производить то, что дальше в контейнерах будет уезжать по всей стране и миру», — заявил Текслер в интервью telegram-каналу «16 негритят», отвечая на вопрос о перспективах альтернативного свердловского проекта «Сухой порт». Он также добавил, что какой-то процент мощностей ТЛК уже сейчас будет работать на внешнюю загрузку. И задача его управленцев и властей региона обеспечить лучшие условия для потенциальных клиентов. Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев назвал формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) одной из национальных целей России. По его мнению, расположение и существующая инфраструктура позволяют ТЛЦ «Южноуральский» стать «точкой входа» для грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая в Россию и обратно. Кроме того, в перспективе это центр для параллельного импорта и размещения на его территории продукции ушедших из России автоконцернов, производителей бытовой техники, электроники и автоматики, а также консолидации сельхозпродукции приграничных регионов Казахстана для ее отправки в КНР, страны Азии и Персидского залива. «Размеры российской экономики, позволяют каждому логистическому центру занять свою нишу. „Южноуральский“ тесно связан с проектом „Сухого порта“ в Свердловской области, между ними нет антагонизма», — добавил полпред. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Алексей Текслер назвал транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» на границе Челябинской области и Казахстана точкой конкуренции со Свердловской областью за логистический центр Урала. Об этом он рассказал 28 декабря. «Я согласен, что все возможности развивать логистику и в Свердловской области есть. Но мы сейчас работаем в рамках нашего логистического центра „Южноуральский“ в направлении создания промышленно-логистического центра — там хорошая площадка со всеми коммуникациями, инфраструктурой. Будем создавать особую экономическую зону (ОЭЗ) на базе нашего ТЛЦ. Планируем на этой площадке производить то, что дальше в контейнерах будет уезжать по всей стране и миру», — заявил Текслер в интервью telegram-каналу «16 негритят», отвечая на вопрос о перспективах альтернативного свердловского проекта «Сухой порт». Он также добавил, что какой-то процент мощностей ТЛК уже сейчас будет работать на внешнюю загрузку. И задача его управленцев и властей региона обеспечить лучшие условия для потенциальных клиентов. Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев назвал формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) одной из национальных целей России. По его мнению, расположение и существующая инфраструктура позволяют ТЛЦ «Южноуральский» стать «точкой входа» для грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая в Россию и обратно. Кроме того, в перспективе это центр для параллельного импорта и размещения на его территории продукции ушедших из России автоконцернов, производителей бытовой техники, электроники и автоматики, а также консолидации сельхозпродукции приграничных регионов Казахстана для ее отправки в КНР, страны Азии и Персидского залива. «Размеры российской экономики, позволяют каждому логистическому центру занять свою нишу. „Южноуральский“ тесно связан с проектом „Сухого порта“ в Свердловской области, между ними нет антагонизма», — добавил полпред.