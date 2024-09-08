Армия и оружие ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации спецназовцев ВСУ 08 сентября 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Под удар попали также цеха по сборке БПЛА Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ВСУ уничтожен российским войсками. Также под удар попали цеха по производству, сборке и снаряжению беспилотников, сообщает Минобороны РФ. «Поражен пункт временной дислокации центра специальных операций „Юг“ ВСУ. Уничтожены цеха по производству, сборке и снаряжению БПЛА, поражена живая сила и военная техника противника в 127 районах», — следует из сводки Минобороны России за минувшие сутки. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ВСУ уничтожен российским войсками. Также под удар попали цеха по производству, сборке и снаряжению беспилотников, сообщает Минобороны РФ. «Поражен пункт временной дислокации центра специальных операций „Юг“ ВСУ. Уничтожены цеха по производству, сборке и снаряжению БПЛА, поражена живая сила и военная техника противника в 127 районах», — следует из сводки Минобороны России за минувшие сутки. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям