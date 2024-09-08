ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации спецназовцев ВСУ

Под удар попали также цеха по сборке БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ВСУ уничтожен российским войсками. Также под удар попали цеха по производству, сборке и снаряжению беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
«Поражен пункт временной дислокации центра специальных операций „Юг“ ВСУ. Уничтожены цеха по производству, сборке и снаряжению БПЛА, поражена живая сила и военная техника противника в 127 районах», — следует из сводки Минобороны России за минувшие сутки. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
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