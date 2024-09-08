ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации спецназовцев ВСУ

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Поезд Минобороны «Сила в правде». Екатеринбург , украина, бпла, беспилотник, военный трофей
Под удар попали также цеха по сборке БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ВСУ уничтожен российским войсками. Также под удар попали цеха по производству, сборке и снаряжению беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

«Поражен пункт временной дислокации центра специальных операций „Юг“ ВСУ. Уничтожены цеха по производству, сборке и снаряжению БПЛА, поражена живая сила и военная техника противника в 127 районах», — следует из сводки Минобороны России за минувшие сутки. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

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Пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ВСУ уничтожен российским войсками. Также под удар попали цеха по производству, сборке и снаряжению беспилотников, сообщает Минобороны РФ. «Поражен пункт временной дислокации центра специальных операций „Юг“ ВСУ. Уничтожены цеха по производству, сборке и снаряжению БПЛА, поражена живая сила и военная техника противника в 127 районах», — следует из сводки Минобороны России за минувшие сутки. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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