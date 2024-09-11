В Курской области сбили управляемую бомбу

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ВСУ атаковали Курскую область авиабомбой
ВСУ атаковали Курскую область авиабомбой Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области в приграничном районе была сбита управляемая авиационная бомба украинских войск. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в приграничном районе.

Украинские войска регулярно обстреливают регион авиационными бомбами. 10 сентября российские ПВО также уничтожили две такие бомбы в приграничном районе, передает RT.

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В Курской области в приграничном районе была сбита управляемая авиационная бомба украинских войск. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов. «Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в приграничном районе. Украинские войска регулярно обстреливают регион авиационными бомбами. 10 сентября российские ПВО также уничтожили две такие бомбы в приграничном районе, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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