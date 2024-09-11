В Курской области сбили управляемую бомбу

ВСУ атаковали Курскую область авиабомбой
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области в приграничном районе была сбита управляемая авиационная бомба украинских войск. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.
«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в приграничном районе.
Украинские войска регулярно обстреливают регион авиационными бомбами. 10 сентября российские ПВО также уничтожили две такие бомбы в приграничном районе, передает RT.
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