Верховный суд защитил права водителя ехать на желтый свет

16 сентября 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Водитель, продолжающий движение на желтый свет, имеет преимущество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верховный суд России защитил право движения водителя, ехавшего на желтый свет. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). «Въехавший на перекресток водитель на желтый свет имеет преимущественное право движения», — передает РАПСИ позицию Верховного суда РФ. Там отметили, что поворачивающие автомобили должны уступить дорогу, даже если у них уже горит зеленый сигнал. По данным РАПСИ, водитель подъехал к перекрестку, когда мигал зеленый свет, и продолжил движение на желтый. Транспортное средство, поворачивающее в этот момент налево, не уступило ему дорогу, из-за чего произошло ДТП. За это водитель автомобиля получила штраф в размере одной тысячи рублей за нарушение правил ПДД. Женщина подала апелляцию, но Верховный суд не удовлетворил ее, отметив, что оснований для отмены решения нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд России защитил право движения водителя, ехавшего на желтый свет. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). «Въехавший на перекресток водитель на желтый свет имеет преимущественное право движения», — передает РАПСИ позицию Верховного суда РФ. Там отметили, что поворачивающие автомобили должны уступить дорогу, даже если у них уже горит зеленый сигнал. По данным РАПСИ, водитель подъехал к перекрестку, когда мигал зеленый свет, и продолжил движение на желтый. Транспортное средство, поворачивающее в этот момент налево, не уступило ему дорогу, из-за чего произошло ДТП. За это водитель автомобиля получила штраф в размере одной тысячи рублей за нарушение правил ПДД. Женщина подала апелляцию, но Верховный суд не удовлетворил ее, отметив, что оснований для отмены решения нет.