Верховный суд защитил права водителя ехать на желтый свет

Верховный суд России защитил право движения водителя, ехавшего на желтый свет. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
«Въехавший на перекресток водитель на желтый свет имеет преимущественное право движения», — передает РАПСИ позицию Верховного суда РФ. Там отметили, что поворачивающие автомобили должны уступить дорогу, даже если у них уже горит зеленый сигнал.
По данным РАПСИ, водитель подъехал к перекрестку, когда мигал зеленый свет, и продолжил движение на желтый. Транспортное средство, поворачивающее в этот момент налево, не уступило ему дорогу, из-за чего произошло ДТП. За это водитель автомобиля получила штраф в размере одной тысячи рублей за нарушение правил ПДД. Женщина подала апелляцию, но Верховный суд не удовлетворил ее, отметив, что оснований для отмены решения нет.
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