Огромное количество мраморных клопов напало на жилые дома, квартиры и автомобили Краснодарского края. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Краснодарский край атаковали полчища мраморных клопов — они проникают в жилые дома, квартиры и автомобили», — указано в посте telegram-канала Baza. Отмечается, что они распространяются от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов.
Эти жуки-вонючки стали становиться активными из-за поиска убежища для зимовки. Осенью температура снижается, а клопы ищут теплые и безопасные места.
Ранее поступала информация о нашествии хищных божьих коровок в Центральной и Южной России. Отмечается, что они налетали на квартиры и другие теплые места по аналогичной причине.
