Депутат из ХМАО рискует лишиться мандата, не задекларировав 140 миллионов рублей

Бывший спикер думы Нефтеюганска (ХМАО) Рафаэль Галиев рискует лишиться мандата. Депутат не задекларировал спецтехнику на сумму более 140 миллионов рублей. Нарушение вскрылось при проверке деклараций по итогам 2023 года. Информация опубликована на сайте прокуратуры округа и Нефтеюганского районного суда.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что депутат Думы города Нефтеюганска в 2023 году совершил сделки по приобретению транспортных средств на сумму более 140 млн рублей, что существенно превышает его доходы и доходы его семьи за последние три года», — указано на сайте надзорного ведомства. Прокуратура направила представление с требованием прекратить полномочия народного избранника, но дума его отклонила, и дело дошло до суда. Судья встал на сторону надзорного ведомства.
Источники URA.RU сообщают, что речь идет о трех десятках мусоровозах в Краснодарском крае, которые депутат купил в качестве ИП. Галиев входит в группу сторонников теневого главы города — депутата думы ХМАО Степана Пыталева. Решение суда не вступило в законную силу, и Галиев может его обжаловать.
Ранее URA.RU писало, что Галиев отказался сдавать мандат, переехав в Геленджик. Он сложил полномочия спикера городской думы Нефтеюганска.
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