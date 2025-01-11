11 января 2025

KP.RU: пенсионные баллы в России подорожали на 24%

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер пенсии складывается из баллов, которые зависят от зарплаты
Размер пенсии складывается из баллов, которые зависят от зарплаты Фото:

С 1 января 2025 года изменились требования для получения максимальной пенсии в России. Предельный размер страховых взносов за год вырос на 24%: с 2 млн 225 тысяч до 2 млн 759 тысяч рублей.

«Теперь россияне должны заработать 2 миллиона 759 тысяч рублей, чтобы в течение года получить максимальные 10 пенсионных баллов. Это означает, что ежемесячная зарплата должна составлять 230 тысяч рублей», — передает «Комсомольская правда».

Пожилые люди, не набравшие необходимое количество пенсионных баллов, будут получать социальную пенсию. В среднем она будет составлять 13,5 тысячи рублей. Узнать информацию о накопленных баллах можно на портале Госуслуг в разделе «Справки и выписки».

С начала 2025 года в России изменились параметры расчета пенсионных баллов (ИПК), что привело к изменению требований для получения максимальной страховой пенсии. Теперь для заработка одного пенсионного балла необходимо иметь годовой доход не менее 275 900 рублей, а максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, увеличено до 10. Эти изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к текущим экономическим условиям.

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С 1 января 2025 года изменились требования для получения максимальной пенсии в России. Предельный размер страховых взносов за год вырос на 24%: с 2 млн 225 тысяч до 2 млн 759 тысяч рублей. «Теперь россияне должны заработать 2 миллиона 759 тысяч рублей, чтобы в течение года получить максимальные 10 пенсионных баллов. Это означает, что ежемесячная зарплата должна составлять 230 тысяч рублей», — передает «Комсомольская правда». Пожилые люди, не набравшие необходимое количество пенсионных баллов, будут получать социальную пенсию. В среднем она будет составлять 13,5 тысячи рублей. Узнать информацию о накопленных баллах можно на портале Госуслуг в разделе «Справки и выписки». С начала 2025 года в России изменились параметры расчета пенсионных баллов (ИПК), что привело к изменению требований для получения максимальной страховой пенсии. Теперь для заработка одного пенсионного балла необходимо иметь годовой доход не менее 275 900 рублей, а максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, увеличено до 10. Эти изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к текущим экономическим условиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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