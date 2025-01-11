KP.RU: пенсионные баллы в России подорожали на 24%

С 1 января 2025 года изменились требования для получения максимальной пенсии в России. Предельный размер страховых взносов за год вырос на 24%: с 2 млн 225 тысяч до 2 млн 759 тысяч рублей.
«Теперь россияне должны заработать 2 миллиона 759 тысяч рублей, чтобы в течение года получить максимальные 10 пенсионных баллов. Это означает, что ежемесячная зарплата должна составлять 230 тысяч рублей», — передает «Комсомольская правда».
Пожилые люди, не набравшие необходимое количество пенсионных баллов, будут получать социальную пенсию. В среднем она будет составлять 13,5 тысячи рублей. Узнать информацию о накопленных баллах можно на портале Госуслуг в разделе «Справки и выписки».
С начала 2025 года в России изменились параметры расчета пенсионных баллов (ИПК), что привело к изменению требований для получения максимальной страховой пенсии. Теперь для заработка одного пенсионного балла необходимо иметь годовой доход не менее 275 900 рублей, а максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, увеличено до 10. Эти изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к текущим экономическим условиям.
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