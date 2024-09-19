Глава МИД Украины попросил Румынию сбивать российские дроны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Украина попросила Румынию сбивать дроны РФ в воздушном пространстве страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил румынскую сторону сбивать российские БПЛА, которые находятся в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии», — передает издание. Отмечается, что после просьбы Сибиги военные и политики Румынии начали думать об изменениях в законодательстве насчет разрешения уничтожения иностранных БПЛА над страной.

Ранее Минобороны Румынии обнаружило на территории страны обломки дронов, схожих с теми, что использует Россия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недостатке данных, указывающих на преднамеренную атаку в контексте инцидента с БПЛА. Бухарест, в свою очередь, неоднократно выражал протест посольству РФ, особенно в связи с инцидентами, касающимися нарушения воздушного пространства страны.

При этом МИД России заявило о том, что румынские власти не представили доказательств принадлежности обнаруженных обломков к РФ. В министерстве указали на то, что действия Бухареста можно рассматривать как пример применения концепции «highly likely» (высокая вероятность), когда делаются попытки убедить аудиторию без предоставления фактических доказательств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил румынскую сторону сбивать российские БПЛА, которые находятся в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. «После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии», — передает издание. Отмечается, что после просьбы Сибиги военные и политики Румынии начали думать об изменениях в законодательстве насчет разрешения уничтожения иностранных БПЛА над страной. Ранее Минобороны Румынии обнаружило на территории страны обломки дронов, схожих с теми, что использует Россия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недостатке данных, указывающих на преднамеренную атаку в контексте инцидента с БПЛА. Бухарест, в свою очередь, неоднократно выражал протест посольству РФ, особенно в связи с инцидентами, касающимися нарушения воздушного пространства страны. При этом МИД России заявило о том, что румынские власти не представили доказательств принадлежности обнаруженных обломков к РФ. В министерстве указали на то, что действия Бухареста можно рассматривать как пример применения концепции «highly likely» (высокая вероятность), когда делаются попытки убедить аудиторию без предоставления фактических доказательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...