Глава МИД Украины попросил Румынию сбивать российские дроны

19 сентября 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Украина попросила Румынию сбивать дроны РФ в воздушном пространстве страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил румынскую сторону сбивать российские БПЛА, которые находятся в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. «После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии», — передает издание . Отмечается, что после просьбы Сибиги военные и политики Румынии начали думать об изменениях в законодательстве насчет разрешения уничтожения иностранных БПЛА над страной. Ранее Минобороны Румынии обнаружило на территории страны обломки дронов, схожих с теми, что использует Россия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недостатке данных, указывающих на преднамеренную атаку в контексте инцидента с БПЛА. Бухарест, в свою очередь, неоднократно выражал протест посольству РФ, особенно в связи с инцидентами, касающимися нарушения воздушного пространства страны. При этом МИД России заявило о том, что румынские власти не представили доказательств принадлежности обнаруженных обломков к РФ. В министерстве указали на то, что действия Бухареста можно рассматривать как пример применения концепции «highly likely» (высокая вероятность), когда делаются попытки убедить аудиторию без предоставления фактических доказательств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил румынскую сторону сбивать российские БПЛА, которые находятся в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. «После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии», — передает издание. Отмечается, что после просьбы Сибиги военные и политики Румынии начали думать об изменениях в законодательстве насчет разрешения уничтожения иностранных БПЛА над страной. Ранее Минобороны Румынии обнаружило на территории страны обломки дронов, схожих с теми, что использует Россия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недостатке данных, указывающих на преднамеренную атаку в контексте инцидента с БПЛА. Бухарест, в свою очередь, неоднократно выражал протест посольству РФ, особенно в связи с инцидентами, касающимися нарушения воздушного пространства страны. При этом МИД России заявило о том, что румынские власти не представили доказательств принадлежности обнаруженных обломков к РФ. В министерстве указали на то, что действия Бухареста можно рассматривать как пример применения концепции «highly likely» (высокая вероятность), когда делаются попытки убедить аудиторию без предоставления фактических доказательств.