Самолет «Уральских авиалиний» срочно посадили в Кольцово

20 сентября 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Самолет летел из Благовещенска в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово 20 сентября срочно посадили самолет «Уральских авиалиний» из-за сильного ветра. Судно направлялось из Благовещенска в Москву (рейс U6-350). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Посадка запланированная. Это необходимо для дозаправки из-за сильного встречного ветра», — пояснили в авиакомпании. После этого самолет вернется на маршрут. Ранее в Кольцово экстренно посадили самолет авиакомпании Red Wings. Воздушное судно выполняло рейс WZ-1934 Тюмень — Махачкала. Как оказалось, причиной внеплановой посадки стало низкое давление во второй гидросистеме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 20 сентября срочно посадили самолет «Уральских авиалиний» из-за сильного ветра. Судно направлялось из Благовещенска в Москву (рейс U6-350). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Посадка запланированная. Это необходимо для дозаправки из-за сильного встречного ветра», — пояснили в авиакомпании. После этого самолет вернется на маршрут. Ранее в Кольцово экстренно посадили самолет авиакомпании Red Wings. Воздушное судно выполняло рейс WZ-1934 Тюмень — Махачкала. Как оказалось, причиной внеплановой посадки стало низкое давление во второй гидросистеме.