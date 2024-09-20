Самолет «Уральских авиалиний» срочно посадили в Кольцово

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет летел из Благовещенска в Москву Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 20 сентября срочно посадили самолет «Уральских авиалиний» из-за сильного ветра. Судно направлялось из Благовещенска в Москву (рейс U6-350). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Посадка запланированная. Это необходимо для дозаправки из-за сильного встречного ветра», — пояснили в авиакомпании. После этого самолет вернется на маршрут.

Ранее в Кольцово экстренно посадили самолет авиакомпании Red Wings. Воздушное судно выполняло рейс WZ-1934 Тюмень — Махачкала. Как оказалось, причиной внеплановой посадки стало низкое давление во второй гидросистеме.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 20 сентября срочно посадили самолет «Уральских авиалиний» из-за сильного ветра. Судно направлялось из Благовещенска в Москву (рейс U6-350). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Посадка запланированная. Это необходимо для дозаправки из-за сильного встречного ветра», — пояснили в авиакомпании. После этого самолет вернется на маршрут. Ранее в Кольцово экстренно посадили самолет авиакомпании Red Wings. Воздушное судно выполняло рейс WZ-1934 Тюмень — Махачкала. Как оказалось, причиной внеплановой посадки стало низкое давление во второй гидросистеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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