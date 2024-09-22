В Челябинске перенесли концерт участницы шоу «Женский стендап» Родиной

Концерт юмористки и участницы шоу «Женский стендап» Маргариты Родиной, запланированный в Челябинске 24 сентября, перенесен на новую дату. Сообщение об этом появилось 23 сентября на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Стендап концерт Маргариты Родиной, запланированный на 24 сентября, переносится на 26 февраля 2025 года. Все билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
URA.RU связалось с организатором мероприятия для уточнения причин переноса концерта. На момент публикации ответ не поступил. Он будет опубликован после получения.
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