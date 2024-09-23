Подростки из скандального детдома избили детей в свердловском центре

Подростки, избившие троих младшеклассников в социально-реабилитационном центре (СРЦН) в поселке Пионерском (Талица), являются бывшими воспитанниками скандального детдома из Тугулыма, который закрыли после выявленных фактов насилия. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Парни попали в Талицу после того, как закрыли детский дом в Тугулыме. Там вскрылись факты насилия над детьми, а в компьютере учителя информатики нашли порно. После его обвинили в вовлечении несовершеннолетних в создание порнографии», — сказал собеседник агентства.
Видео, на котором двое парней избивают детей, появился в соцсетях вечером 22 сентября. На кадрах видно, как подростки бьют младшеклассников по голове и туловищу. Одного из пострадавших они заставляют встать на колени, другого — найти для них телефон. По предварительным данным, юноши могли избить учеников из-за пропуска занятий — это они якобы сделали с подачи педагога.
Получить комментарий от директора учреждения Светланы Шушариной пока не получилось. По ее словам, в центре сейчас работает прокурорская проверка. Также в причинах случившегося разбираются свердловские следователи.
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