Подростки из скандального детдома избили детей в свердловском центре

В Талице детей избили подростки из детдома, закрывшегося после насилия

23 сентября 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Парни приехали в Талицу из Тугулыма (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подростки, избившие троих младшеклассников в социально-реабилитационном центре (СРЦН) в поселке Пионерском (Талица), являются бывшими воспитанниками скандального детдома из Тугулыма, который закрыли после выявленных фактов насилия. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Парни попали в Талицу после того, как закрыли детский дом в Тугулыме. Там вскрылись факты насилия над детьми, а в компьютере учителя информатики нашли порно. После его обвинили в вовлечении несовершеннолетних в создание порнографии», — сказал собеседник агентства. Видео, на котором двое парней избивают детей, появился в соцсетях вечером 22 сентября. На кадрах видно, как подростки бьют младшеклассников по голове и туловищу. Одного из пострадавших они заставляют встать на колени, другого — найти для них телефон. По предварительным данным, юноши могли избить учеников из-за пропуска занятий — это они якобы сделали с подачи педагога. Получить комментарий от директора учреждения Светланы Шушариной пока не получилось. По ее словам, в центре сейчас работает прокурорская проверка. Также в причинах случившегося разбираются свердловские следователи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростки, избившие троих младшеклассников в социально-реабилитационном центре (СРЦН) в поселке Пионерском (Талица), являются бывшими воспитанниками скандального детдома из Тугулыма, который закрыли после выявленных фактов насилия. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Парни попали в Талицу после того, как закрыли детский дом в Тугулыме. Там вскрылись факты насилия над детьми, а в компьютере учителя информатики нашли порно. После его обвинили в вовлечении несовершеннолетних в создание порнографии», — сказал собеседник агентства. Видео, на котором двое парней избивают детей, появился в соцсетях вечером 22 сентября. На кадрах видно, как подростки бьют младшеклассников по голове и туловищу. Одного из пострадавших они заставляют встать на колени, другого — найти для них телефон. По предварительным данным, юноши могли избить учеников из-за пропуска занятий — это они якобы сделали с подачи педагога. Получить комментарий от директора учреждения Светланы Шушариной пока не получилось. По ее словам, в центре сейчас работает прокурорская проверка. Также в причинах случившегося разбираются свердловские следователи.