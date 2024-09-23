В «Столото» раскрыли сумму приза пермского миллионера после уплаты налогов

Столото: пермяк, выигравший 3 млн рублей, заплатит налог — 390 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяку придется заплатить налог с выигрыша
Пермяку придется заплатить налог с выигрыша Фото:

Житель Перми, выигравший 3 млн рублей в государственной лотерее, после вычета налогов получит 2,6 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Победитель выиграл 3 млн рублей. Налог составит 390 тысяч рублей. Сумма за вычетом налога 2,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

В «Столото» добавили, что выплату налога они берут на себя. Победитель получит сумму уже без него. Также у пермяка есть 3,5 года на то, чтобы забрать свой приз.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Перми выиграл в лотерею 3 млн рублей. На билет он потратил всего 30 рублей.

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Житель Перми, выигравший 3 млн рублей в государственной лотерее, после вычета налогов получит 2,6 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Победитель выиграл 3 млн рублей. Налог составит 390 тысяч рублей. Сумма за вычетом налога 2,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. В «Столото» добавили, что выплату налога они берут на себя. Победитель получит сумму уже без него. Также у пермяка есть 3,5 года на то, чтобы забрать свой приз. Ранее URA.RU рассказало, что житель Перми выиграл в лотерею 3 млн рублей. На билет он потратил всего 30 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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