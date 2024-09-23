В «Столото» раскрыли сумму приза пермского миллионера после уплаты налогов

Пермяку придется заплатить налог с выигрыша
Житель Перми, выигравший 3 млн рублей в государственной лотерее, после вычета налогов получит 2,6 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Победитель выиграл 3 млн рублей. Налог составит 390 тысяч рублей. Сумма за вычетом налога 2,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.
В «Столото» добавили, что выплату налога они берут на себя. Победитель получит сумму уже без него. Также у пермяка есть 3,5 года на то, чтобы забрать свой приз.
Ранее URA.RU рассказало, что житель Перми выиграл в лотерею 3 млн рублей. На билет он потратил всего 30 рублей.
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