Свердловский губернатор высказался о будущем уральском полпреде

Куйвашев заявил, что знаком с будущим полпредом президента Жогой

24 сентября 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев уже попрощался с пока еще действующим представителем главы государства Фото: Размик Закарян © URA.RU Первым из уральских губернаторов на готовящееся назначение нового полпреда президента РФ в округе отреагировал свердловский — Евгений Куйвашев. Он заявил URA.RU, что знает Артема Жогу — председателя Народного совета ДНР, основного претендента на должность, — но пока не говорил с ним. «Мы не общались, но я его знаю, конечно. Известный человек. [Чего ожидаю от нового полпреда?] Совместной работы», — поделился Куйвашев. О том, что Жога может возглавить уральское полпредство, URA.RU первым сообщило 18 сентября. Спустя несколько дней Жога эти слухи подогрел, записав ностальгические видео из своего кабинета к годовщине работы в донецком парламенте. Жоге 49 лет, он из Донецка. До 2014 года занимался бизнесом, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России. Новость по теме Полпред Якушев прощается с уральской элитой В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Нарсовета ДНР, потом стал председателем. В декабре на встрече с Путиным просил того выдвинуться на новый президентский срок. Жога также является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Действующий полпред Путина на Урале Владимир Якушев переходит в Совет Федерации. Также в ближайшее время он станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первым из уральских губернаторов на готовящееся назначение нового полпреда президента РФ в округе отреагировал свердловский — Евгений Куйвашев. Он заявил URA.RU, что знает Артема Жогу — председателя Народного совета ДНР, основного претендента на должность, — но пока не говорил с ним. «Мы не общались, но я его знаю, конечно. Известный человек. [Чего ожидаю от нового полпреда?] Совместной работы», — поделился Куйвашев. О том, что Жога может возглавить уральское полпредство, URA.RU первым сообщило 18 сентября. Спустя несколько дней Жога эти слухи подогрел, записав ностальгические видео из своего кабинета к годовщине работы в донецком парламенте. Жоге 49 лет, он из Донецка. До 2014 года занимался бизнесом, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России. В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Нарсовета ДНР, потом стал председателем. В декабре на встрече с Путиным просил того выдвинуться на новый президентский срок. Жога также является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Действующий полпред Путина на Урале Владимир Якушев переходит в Совет Федерации. Также в ближайшее время он станет полновесным секретарем генсовета «Единой России».