Полпред Якушев прощается с уральской элитой

23 сентября 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Отставка Владимира Якушева ожидается в самое ближайшее время Фото: Роман Наумов © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, который в ближайшее время покинет пост, прощается с уральским истеблишментом. Как стало известно URA.RU, в своей штаб-квартире он принимает статусных чиновников и представителей силовых структур. Один источник агентства утверждает, что к Якушеву, в частности, якобы приехали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По данным другого собеседника, с губернаторами пока еще действующий полпред «соберется отдельно». «Насколько я знаю, у него были только руководители из правоохранительных органов и чиновники рангом ниже губернаторов», — уточнил источник. А третий собеседник добавил: в действительности Якушев попрощался с губернаторами еще 20 сентября — на инаугурации челябинского губернатора Алексея Текслера. Туда приезжали Куйвашев, Руслан Кухарук (ХМАО) и Вадим Шумков (Курганская область). В пресс-службе полпредства URA.RU заявили: «Владимир Якушев работает в Екатеринбурге, провел несколько рабочих встреч. Среди них беседа с участником программы „Время героев“ Александром Загайновым». Как ранее анонсировало URA.RU, на этой неделе Якушев, который в середине июня был назначен и. о. секретаря генсовета «Единой России», перейдет в Совет Федерации. Позднее он избавится от приставки «и. о.» в партии. Его потенциальным сменщиком источники URA.RU называют председателя народного совета Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, который в ближайшее время покинет пост, прощается с уральским истеблишментом. Как стало известно URA.RU, в своей штаб-квартире он принимает статусных чиновников и представителей силовых структур. Один источник агентства утверждает, что к Якушеву, в частности, якобы приехали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По данным другого собеседника, с губернаторами пока еще действующий полпред «соберется отдельно». «Насколько я знаю, у него были только руководители из правоохранительных органов и чиновники рангом ниже губернаторов», — уточнил источник. А третий собеседник добавил: в действительности Якушев попрощался с губернаторами еще 20 сентября — на инаугурации челябинского губернатора Алексея Текслера. Туда приезжали Куйвашев, Руслан Кухарук (ХМАО) и Вадим Шумков (Курганская область). В пресс-службе полпредства URA.RU заявили: «Владимир Якушев работает в Екатеринбурге, провел несколько рабочих встреч. Среди них беседа с участником программы „Время героев“ Александром Загайновым». Как ранее анонсировало URA.RU, на этой неделе Якушев, который в середине июня был назначен и. о. секретаря генсовета «Единой России», перейдет в Совет Федерации. Позднее он избавится от приставки «и. о.» в партии. Его потенциальным сменщиком источники URA.RU называют председателя народного совета Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу.