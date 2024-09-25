Дмитрий Федечкин, пытаясь оспорить приговор, дошел до кассации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший замгубернатора Сахалинской области, экс-пиарщик трех уральских губернаторов Дмитрий Федечкин, осужденный на пять лет за мошенничество и растрату, оспорил приговор в кассации. Согласно базе Девятого кассационного суда общей юрисдикции, его жалобу рассмотрят 15 октября.

«Вид обжалуемого судебного акта: приговор или иное судебное решение по существу дела. Лицо, подавшее жалобу: адвокат Сюзюмов, осужденный Федечкин», — говорится в карточке дела.

В мае Федечкин уже пытался оспорить приговор в Сахалинском облсуде. Тогда решение оставили без изменений. Адвокат Сюзюмов заявил, что они будут обращаться в вышестоящие инстанции. 19 сентября его жалобу зарегистрировали в кассационном суде.

Сотрудники ФСБ задержали Федечкина в июле 2021 года. Вместе с ним под следствие попали его заместитель и местный предприниматель. Их обвинили в растрате и мошенничестве. В суде удалось доказать, что троица в 2020—2021 годах похитила 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом „Губернские ведомости“», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах.

По приговору городского суда Южно-Сахалинска всех троих признали виновными. Реальный срок получил только Федечкин, который так и не признал своей вины. Соучастники преступления отделались условными сроками.

Уроженец Миасса Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати челябинского правительства при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в 2015 году стал пресс-секретарем челябинского губернатора Бориса Дубровского.

Заседание кассационной инстанции по делу Дмитрия Федечкина назначено на 15 октября Скрин: официальный сайт Девятого кассационного суда общей юрисдикции