Хоккейный клуб «Трактор» со счетом 4:2 выиграл у омского «Авангарда». Как передает корреспондент URA.RU, игра состоялась 27 сентября в Челябинске.
«Счет в первом периоде открыл нападающий „черно-белых“ Владимир Ткачев. Ровно через минуту в ворота омичей залетела шайба от Артема Шварева. Третий и четвертый гол „Трактора“ были за Александром Кадейкиным», — сообщает корреспондент агентства.
После игры «Трактор» с 12 очками поднялся на четвертое место Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Он одержал в девяти играх пять побед.
Челябинцам предстоит трехматчевая выездная серия. В Москве они сыграют со «Спартаком», местным «Динамо» и ЦСКА. На домашнюю арену челябинцы вернутся 9 октября, где им предстоит встретиться с владивостокским «Адмиралом».
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