Челябинский «Трактор» обыграл омский «Авангард» на родном льду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХК "Трактор" победил со счетом 4:2
ХК "Трактор" победил со счетом 4:2 Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» со счетом 4:2 выиграл у омского «Авангарда». Как передает корреспондент URA.RU, игра состоялась 27 сентября в Челябинске.

«Счет в первом периоде открыл нападающий „черно-белых“ Владимир Ткачев. Ровно через минуту в ворота омичей залетела шайба от Артема Шварева. Третий и четвертый гол „Трактора“ были за Александром Кадейкиным», — сообщает корреспондент агентства.

После игры «Трактор» с 12 очками поднялся на четвертое место Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Он одержал в девяти играх пять побед.

Челябинцам предстоит трехматчевая выездная серия. В Москве они сыграют со «Спартаком», местным «Динамо» и ЦСКА. На домашнюю арену челябинцы вернутся 9 октября, где им предстоит встретиться с владивостокским «Адмиралом».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Трактор» со счетом 4:2 выиграл у омского «Авангарда». Как передает корреспондент URA.RU, игра состоялась 27 сентября в Челябинске. «Счет в первом периоде открыл нападающий „черно-белых“ Владимир Ткачев. Ровно через минуту в ворота омичей залетела шайба от Артема Шварева. Третий и четвертый гол „Трактора“ были за Александром Кадейкиным», — сообщает корреспондент агентства. После игры «Трактор» с 12 очками поднялся на четвертое место Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Он одержал в девяти играх пять побед. Челябинцам предстоит трехматчевая выездная серия. В Москве они сыграют со «Спартаком», местным «Динамо» и ЦСКА. На домашнюю арену челябинцы вернутся 9 октября, где им предстоит встретиться с владивостокским «Адмиралом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...