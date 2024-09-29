29 сентября 2024
28 сентября 2024

Аналитики назвали любимые мессенджеры жителей ХМАО

Мегафон: самыми популярными мессенджерами у жителей ХМАО являются VK и Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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VK и Telegram пользуются наибольшей популярностью у югорчан
VK и Telegram пользуются наибольшей популярностью у югорчан Фото:

Самыми популярными мессенджерами среди югорчан являются соцсеть «Вконтакте» и Telegram. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «Мегафон».

«По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов жители Ханты-Мансийского автономного округа тратят в VK 17,9%, в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на четыре процентных пункта», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Доля Telegram по сравнению с 2023 годом выросла на 10% и обогнала TikTok, на который приходится более 6% мобильного интернета.

В мае самыми популярными мессенджерами у югорчан были Telegram и WhatsApp. Об этом URA.RU сообщили аналитики сотового оператора Yota.

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Самыми популярными мессенджерами среди югорчан являются соцсеть «Вконтакте» и Telegram. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «Мегафон». «По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов жители Ханты-Мансийского автономного округа тратят в VK 17,9%, в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на четыре процентных пункта», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Доля Telegram по сравнению с 2023 годом выросла на 10% и обогнала TikTok, на который приходится более 6% мобильного интернета. В мае самыми популярными мессенджерами у югорчан были Telegram и WhatsApp. Об этом URA.RU сообщили аналитики сотового оператора Yota.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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