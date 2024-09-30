Власти России раскрыли, где построят новые курорты

В России с нуля построят курорты на пяти морях
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Новые курорты к 2030 году появятся на берегах пяти морей и озера Байкал Фото:
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Бюджет РФ на 2025—2027 годы

В России построят девять новых морских курортов. Расходы на соответствующий федеральный проект под названием «Пять морей и озеро Байкал» власти планируют заложить в бюджет на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Проект главного документа страны 30 сентября правительство России внесло в Госдуму.

Всего на проект «Пять морей и озеро Байкал» власти хотят заложить 39 млрд 857 млн рублей. Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы, планируется построить следующие федеральные круглогодичные морские курорты:

  1. «Приморск» в Запорожской области. Будет расположен на берегу Азовского моря;
  2. «Белая дюна» в Калининградской области. Планируется построить на берегу Балтийского моря;
  3. «Санкт-Петербург Марина» в Санкт-Петербурге. Также будет расположен на берегу Балтийского моря;
  4. «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан. Будет находиться у Каспийского моря;
  5. «Новая Анапа» в Краснодарском крае. Будет находиться на берегах Черного моря;
  6. «Золотые пески» в Республике Крым. Также будет находиться у Черного моря;
  7. «Приморье» в Приморском крае. Будет находиться у Японского моря;
  8. «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия. Будет расположен рядом с озером Байкал;
  9. «Волшебный Байкал» также будет построен и в Иркутской области.

6 млрд 180 млн из общей суммы планируется потратить уже в 2025 году. Еще 16 млрд 377 млн — в 2026, а оставшиеся 17 млрд 300 млн — в 2027.

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На создание номерного фонда и точек притяжения также выделены средства. Кроме того, предусмотрены льготные кредиты для «инвестиционных проектов», необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, а также проектов по развитию горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2030 году круглогодичные морские курорты должны быть созданы на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Японском морях, а также озере Байкал. Объекты появятся в Крыму, Краснодарском и Приморском краях, Дагестане, Запорожской, Калининградской, Иркутской областях, Бурятии и Санкт-Петербурге. Реализация проекта позволит создать более 70 тысяч гостиничных мест.

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В России построят девять новых морских курортов. Расходы на соответствующий федеральный проект под названием «Пять морей и озеро Байкал» власти планируют заложить в бюджет на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Проект главного документа страны 30 сентября правительство России внесло в Госдуму. Всего на проект «Пять морей и озеро Байкал» власти хотят заложить 39 млрд 857 млн рублей. Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы, планируется построить следующие федеральные круглогодичные морские курорты: 6 млрд 180 млн из общей суммы планируется потратить уже в 2025 году. Еще 16 млрд 377 млн — в 2026, а оставшиеся 17 млрд 300 млн — в 2027. На создание номерного фонда и точек притяжения также выделены средства. Кроме того, предусмотрены льготные кредиты для «инвестиционных проектов», необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, а также проектов по развитию горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2030 году круглогодичные морские курорты должны быть созданы на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Японском морях, а также озере Байкал. Объекты появятся в Крыму, Краснодарском и Приморском краях, Дагестане, Запорожской, Калининградской, Иркутской областях, Бурятии и Санкт-Петербурге. Реализация проекта позволит создать более 70 тысяч гостиничных мест.
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