Власти России раскрыли, где построят новые курорты

В России с нуля построят курорты на пяти морях

Новые курорты к 2030 году появятся на берегах пяти морей и озера Байкал Фото: Виталий Страхов © URA.RU

новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы

В России построят девять новых морских курортов. Расходы на соответствующий федеральный проект под названием «Пять морей и озеро Байкал» власти планируют заложить в бюджет на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Проект главного документа страны 30 сентября правительство России внесло в Госдуму.

Всего на проект «Пять морей и озеро Байкал» власти хотят заложить 39 млрд 857 млн рублей. Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы , планируется построить следующие федеральные круглогодичные морские курорты:

«Приморск» в Запорожской области. Будет расположен на берегу Азовского моря; «Белая дюна» в Калининградской области. Планируется построить на берегу Балтийского моря; «Санкт-Петербург Марина» в Санкт-Петербурге. Также будет расположен на берегу Балтийского моря; «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан. Будет находиться у Каспийского моря; «Новая Анапа» в Краснодарском крае. Будет находиться на берегах Черного моря; «Золотые пески» в Республике Крым. Также будет находиться у Черного моря; «Приморье» в Приморском крае. Будет находиться у Японского моря; «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия. Будет расположен рядом с озером Байкал; «Волшебный Байкал» также будет построен и в Иркутской области.

6 млрд 180 млн из общей суммы планируется потратить уже в 2025 году. Еще 16 млрд 377 млн — в 2026, а оставшиеся 17 млрд 300 млн — в 2027.

На создание номерного фонда и точек притяжения также выделены средства. Кроме того, предусмотрены льготные кредиты для «инвестиционных проектов», необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, а также проектов по развитию горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2030 году круглогодичные морские курорты должны быть созданы на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Японском морях, а также озере Байкал. Объекты появятся в Крыму, Краснодарском и Приморском краях, Дагестане, Запорожской, Калининградской, Иркутской областях, Бурятии и Санкт-Петербурге. Реализация проекта позволит создать более 70 тысяч гостиничных мест.