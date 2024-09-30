Троллейбус №7 в Челябинске изменит трассу движения

30 сентября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Трасса движения троллейбуса №7 изменится с 1 по 10 октября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Троллейбус №7 в Челябинске временно изменит трассу движения с 1 октября. Об этом сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». «Троллейбус №7 временно изменит трассу движения. С 1 по 10 октября на время работ на контактной сети по Свердловскому проспекту троллейбус будет направлен по трассе АМЗ — ДС Юность», — сообщает пресс-служба перевозчика в telegram-канале. В Челябинске ранее отменили популярный маршрут №17, связывающий центр города с северо-западом, из-за усталости троллейбусов. С 1 октября из-за высокого износа старых троллейбусов маршрут будет временно отменен, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Троллейбус №7 в Челябинске временно изменит трассу движения с 1 октября. Об этом сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». «Троллейбус №7 временно изменит трассу движения. С 1 по 10 октября на время работ на контактной сети по Свердловскому проспекту троллейбус будет направлен по трассе АМЗ — ДС Юность», — сообщает пресс-служба перевозчика в telegram-канале. В Челябинске ранее отменили популярный маршрут №17, связывающий центр города с северо-западом, из-за усталости троллейбусов. С 1 октября из-за высокого износа старых троллейбусов маршрут будет временно отменен, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.