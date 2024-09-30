Троллейбус №7 в Челябинске изменит трассу движения

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Троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус
Трасса движения троллейбуса №7 изменится с 1 по 10 октября (архивное фото) Фото:

Троллейбус №7 в Челябинске временно изменит трассу движения с 1 октября. Об этом сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«Троллейбус №7 временно изменит трассу движения. С 1 по 10 октября на время работ на контактной сети по Свердловскому проспекту троллейбус будет направлен по трассе АМЗ — ДС Юность», — сообщает пресс-служба перевозчика в telegram-канале.

В Челябинске ранее отменили популярный маршрут №17, связывающий центр города с северо-западом, из-за усталости троллейбусов. С 1 октября из-за высокого износа старых троллейбусов маршрут будет временно отменен, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

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Троллейбус №7 в Челябинске временно изменит трассу движения с 1 октября. Об этом сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». «Троллейбус №7 временно изменит трассу движения. С 1 по 10 октября на время работ на контактной сети по Свердловскому проспекту троллейбус будет направлен по трассе АМЗ — ДС Юность», — сообщает пресс-служба перевозчика в telegram-канале. В Челябинске ранее отменили популярный маршрут №17, связывающий центр города с северо-западом, из-за усталости троллейбусов. С 1 октября из-за высокого износа старых троллейбусов маршрут будет временно отменен, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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