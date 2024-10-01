Свердловские «афганцы» боятся оконфузиться перед будущим уральским полпредом

Свердловский Союз ветеранов Афганистана вернулся к идее назвать один из скверов в Екатеринбурге именем Героя России и ДНР Владимира Жоги. Однако после того, как стало известно, что его отец Артем станет новым полпредом президента РФ на Урале, задумку отложили, боясь кривотолков, рассказал осведомленный источник URA.RU.
«Инициатива появилась сразу после гибели Жоги, озвучивал ее [председатель правления свердловского областного Союза ветеранов Афганистана, депутат заксобрания Виктор] Бабенко. Но в силу административного регламента вопрос пришлось отложить. Когда к нему вернулись, уже прошла информация, что [Артем] Жога станет новым полпредом. И сейчас опасаются, что это будет воспринято как попытка понравиться, угодить», — поделился знакомый с настроением авторов проекта собеседник. Сам Бабенко на звонок корреспондента не ответил.
Переименовать хотели сквер на улице Минометчиков. Владимир Жога, командир батальона «Спарта», погиб в марте 2022 года в Волновахе, когда помогал гражданским выходить по мирному коридору. В какой-то момент начался обстрел, Жога прикрыл людей собой и погиб. За этот подвиг он получил звание героя России и ДНР.
После гибели бойца батальон возглавил его отец Артем Жога. В 2023 году он вступил в «Единую Россию», затем избрался в качестве депутата в донецкий парламент и стал его председателем. По последним данным URA.RU, Жогу представят в качестве нового полпреда главы государства 3 октября.
Кресло куратора регионов УрФО освободилось 24 сентября после отставки Владимира Якушева, работавшего с ноября 2020 года. Он стал первым вице-спикером Совета Федерации, а также сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России».
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