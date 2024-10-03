Армену Джигарханяну могло исполниться 89 лет: чем запомнился легенда российского кино

Армену Джигарханяну 3 октября могло исполниться 89 лет

03 октября 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Армен Джигарханян был одним из самых востребованных советских и российских актеров Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Актеру, режиссеру и народному артисту СССР Армену Джигарханяну 3 октября 2024 года могло исполниться 89 лет. За свою долгую карьеру он сыграл более 250 запоминающихся ролей, став одним из самых узнаваемых и любимых актеров своего времени. Чем еще запомнился Армен Джигарханян — в материале URA.RU. Биография Армен Джигарханян родился в Ереване в 1935 году. Уже в юности он проявил страсть к театральному искусству. Несмотря на неудачную попытку поступления в Московский ГИТИС, он не сдался и продолжил свое обучение на родине. Вернувшись в Ереван после неудачи в Москве, Джигарханян нашел свое призвание в Ереванском художественно-театральном институте, где его учителями были известные армянские актеры и драматурги. После окончания института в 1958 году, Армен Джигарханян начал свою актерскую карьеру. Его талант быстро заметили, и он стал одним из ведущих актеров армянского театра. Артист играл ключевые роли в классических и современных пьесах, завоевывая любовь и уважение зрителей. Со временем Джигарханян переехал в Москву, где его карьера вышла на новый уровень. Он стал известен не только как театральный, но и как киноактер, благодаря своим выразительным и запоминающимся ролям в советском кино. Его умение перевоплощаться и глубокое понимание персонажей принесли ему славу одного из величайших актеров своего времени. Армен Джигарханян был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней Фото: Официальный сайт Президента РФ Помимо кинематографа, Джигарханян активно работал в театре, где служил не только актером, но и режиссером. Он поставил множество спектаклей, которые получили высокую оценку как критиков, так и публики. В 1996 году Армен Джигарханян основал свой театр — Драматический театр имени Армена Джигарханяна. Это было воплощение его мечты о собственном пространстве для творчества, где он мог реализовать свои идеи и подходы к театральному искусству. Актер скончался 14 ноября 2020 года. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. В течение своей долгой и плодотворной карьеры Джигарханян сыграл более 250 ролей в кино и телефильмах. Работа Джигарханяна в театре Армен Джигарханян начал свою театральную карьеру в Ереванском русском драматическом театре имени К. С. Станиславского, где он проработал десять лет, начиная с учебы на втором курсе института. За это время он сыграл более 30 ролей, что позволило ему набраться необходимого опыта и уверенности на сцене. В 1967 году переломным моментом в карьере Джигарханяна стало приглашение от режиссера Анатолия Эфроса работать в театре имени Ленинского комсомола, который сейчас известен как «Ленком». Здесь артист принял участие в таких значимых спектаклях, как «Страх и отчаяние в Третьей империи» Бертольда Брехта и «Мольер» Михаила Булгакова. Армен Джигарханян провел почти три десятилетия, с 1969 по 1996 год, в качестве одного из ключевых актеров Московского академического театра имени В. Маяковского Фото: Никеричев Андрей /Агентство «Москва» С 1969 по 1996 год Джигарханян был одним из ведущих артистов Московского академического театра имени В. Маяковского. Здесь он создал незабываемые образы, такие как Левинсон в «Разгроме», Стэнли Ковальски в «Трамвае 'Желание'» и многие другие. Эти роли только укрепили его репутацию одного из самых талантливых актеров своего времени. Кроме актерской работы, Джигарханян активно занимался преподаванием в ВГИК с 1989 по 1997 год, где обучал будущих актеров мастерству сценического искусства. С 2005 по 2015 год Джигарханян занимал пост директора своего театра, а затем стал его президентом. В эти годы он продолжал активно участвовать в театральной жизни, ставя спектакли и играя важные роли. Деятельность Джигарханяна в кино Кинематографическая карьера Армена Джигарханяна началась в 1960 году с роли в фильме «Обвал» режиссера Григория Саркисова. Однако настоящую популярность актеру принес фильм 1965 года «Здравствуй, это я!», где он сыграл роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна. Эта роль не только выдвинула его на передний план в советском кинематографе, но и закрепила статус талантливого актера. Дальнейшая карьера Джигарханяна в кино была маркирована многочисленными успешными проектами. Среди самых известных его работ можно выделить такие фильмы, как «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», и «Место встречи изменить нельзя». Каждая из этих ролей добавила ему популярности и узнаваемости. Особое место в фильмографии Джигарханяна занимают такие картины, как «Тегеран-43», где он сыграл одну из ключевых ролей, и «Город Зеро», которые стали классикой советского и российского кинематографа. Его умение создавать яркие, запоминающиеся образы сделало его одним из самых востребованных актеров своего времени. Съемки детективного сериала «Короли российского сыска». Режиссер Владимир Алеников. В роли начальника имперского сыска Аркадия Кошко артист Армен Джигарханян Фото: Чохонелидзе /ИТАР-ТАСС Армен Джигарханян также был известен своей работой в озвучивании персонажей мультфильмов и участии в радиоспектаклях. Его голос стал знаком миллионам благодаря таким проектам, как мультфильмы «Жил-был пес» и «Остров сокровищ». За свой вклад в кино и театр Армен Джигарханян был удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1973 году и Народного артиста СССР в 1985 году. Он также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» различных степеней и орденом Почета Армении. Личная жизнь Армена Джигарханяна Армен Джигарханян начал свою семейную жизнь с актрисой Аллой Ванновской, с которой он был в незарегистрированном браке. Их общая дочь Елена родилась в 1964 году и унаследовала от матери генетическое заболевание — хорею. После смерти Ванновской в 1966 году, Джигарханян забрал дочь к себе. В 1987 году Елена погибла от отравления угарным газом, что стало большим ударом для актера. В 1967 году Джигарханян женился на актрисе Татьяне Власовой, с которой прожил до развода в 2015 году. Спустя год после развода, он вступил в брак с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако их брак также закончился скандальным разводом в 2017 году. Армен Джигарханян с Виталиной «Цымбалюк-романовской, посвященного 275-летию петербургской Академии Русского балета им.Вагановой Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости Личная жизнь Армена Джигарханяна оказалась в центре внимания общественности из-за его конфликта с последней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он обвинил бывшую жену в том, что она лишила его всего, что у него было, и заявил, что не желает ее видеть. В свою очередь Виталина настаивала на отсутствии конфликта, что только добавляет неопределенности в ситуацию. В последние годы жизни Джигарханян столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, связанными с диабетом. Его состояние ухудшилось, и он часто оказывался между домом и больницей. В 2019 году он вновь сошелся с Татьяной Власовой, которая вернулась из США, чтобы ухаживать за ним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актеру, режиссеру и народному артисту СССР Армену Джигарханяну 3 октября 2024 года могло исполниться 89 лет. За свою долгую карьеру он сыграл более 250 запоминающихся ролей, став одним из самых узнаваемых и любимых актеров своего времени. Чем еще запомнился Армен Джигарханян — в материале URA.RU. Армен Джигарханян родился в Ереване в 1935 году. Уже в юности он проявил страсть к театральному искусству. Несмотря на неудачную попытку поступления в Московский ГИТИС, он не сдался и продолжил свое обучение на родине. Вернувшись в Ереван после неудачи в Москве, Джигарханян нашел свое призвание в Ереванском художественно-театральном институте, где его учителями были известные армянские актеры и драматурги. После окончания института в 1958 году, Армен Джигарханян начал свою актерскую карьеру. Его талант быстро заметили, и он стал одним из ведущих актеров армянского театра. Артист играл ключевые роли в классических и современных пьесах, завоевывая любовь и уважение зрителей. Со временем Джигарханян переехал в Москву, где его карьера вышла на новый уровень. Он стал известен не только как театральный, но и как киноактер, благодаря своим выразительным и запоминающимся ролям в советском кино. Его умение перевоплощаться и глубокое понимание персонажей принесли ему славу одного из величайших актеров своего времени. Помимо кинематографа, Джигарханян активно работал в театре, где служил не только актером, но и режиссером. Он поставил множество спектаклей, которые получили высокую оценку как критиков, так и публики. В 1996 году Армен Джигарханян основал свой театр — Драматический театр имени Армена Джигарханяна. Это было воплощение его мечты о собственном пространстве для творчества, где он мог реализовать свои идеи и подходы к театральному искусству. Актер скончался 14 ноября 2020 года. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. В течение своей долгой и плодотворной карьеры Джигарханян сыграл более 250 ролей в кино и телефильмах. Армен Джигарханян начал свою театральную карьеру в Ереванском русском драматическом театре имени К. С. Станиславского, где он проработал десять лет, начиная с учебы на втором курсе института. За это время он сыграл более 30 ролей, что позволило ему набраться необходимого опыта и уверенности на сцене. В 1967 году переломным моментом в карьере Джигарханяна стало приглашение от режиссера Анатолия Эфроса работать в театре имени Ленинского комсомола, который сейчас известен как «Ленком». Здесь артист принял участие в таких значимых спектаклях, как «Страх и отчаяние в Третьей империи» Бертольда Брехта и «Мольер» Михаила Булгакова. С 1969 по 1996 год Джигарханян был одним из ведущих артистов Московского академического театра имени В. Маяковского. Здесь он создал незабываемые образы, такие как Левинсон в «Разгроме», Стэнли Ковальски в «Трамвае 'Желание'» и многие другие. Эти роли только укрепили его репутацию одного из самых талантливых актеров своего времени. Кроме актерской работы, Джигарханян активно занимался преподаванием в ВГИК с 1989 по 1997 год, где обучал будущих актеров мастерству сценического искусства. С 2005 по 2015 год Джигарханян занимал пост директора своего театра, а затем стал его президентом. В эти годы он продолжал активно участвовать в театральной жизни, ставя спектакли и играя важные роли. Кинематографическая карьера Армена Джигарханяна началась в 1960 году с роли в фильме «Обвал» режиссера Григория Саркисова. Однако настоящую популярность актеру принес фильм 1965 года «Здравствуй, это я!», где он сыграл роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна. Эта роль не только выдвинула его на передний план в советском кинематографе, но и закрепила статус талантливого актера. Дальнейшая карьера Джигарханяна в кино была маркирована многочисленными успешными проектами. Среди самых известных его работ можно выделить такие фильмы, как «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», и «Место встречи изменить нельзя». Каждая из этих ролей добавила ему популярности и узнаваемости. Особое место в фильмографии Джигарханяна занимают такие картины, как «Тегеран-43», где он сыграл одну из ключевых ролей, и «Город Зеро», которые стали классикой советского и российского кинематографа. Его умение создавать яркие, запоминающиеся образы сделало его одним из самых востребованных актеров своего времени. Армен Джигарханян также был известен своей работой в озвучивании персонажей мультфильмов и участии в радиоспектаклях. Его голос стал знаком миллионам благодаря таким проектам, как мультфильмы «Жил-был пес» и «Остров сокровищ». За свой вклад в кино и театр Армен Джигарханян был удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1973 году и Народного артиста СССР в 1985 году. Он также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» различных степеней и орденом Почета Армении. Армен Джигарханян начал свою семейную жизнь с актрисой Аллой Ванновской, с которой он был в незарегистрированном браке. Их общая дочь Елена родилась в 1964 году и унаследовала от матери генетическое заболевание — хорею. После смерти Ванновской в 1966 году, Джигарханян забрал дочь к себе. В 1987 году Елена погибла от отравления угарным газом, что стало большим ударом для актера. В 1967 году Джигарханян женился на актрисе Татьяне Власовой, с которой прожил до развода в 2015 году. Спустя год после развода, он вступил в брак с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако их брак также закончился скандальным разводом в 2017 году. Личная жизнь Армена Джигарханяна оказалась в центре внимания общественности из-за его конфликта с последней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он обвинил бывшую жену в том, что она лишила его всего, что у него было, и заявил, что не желает ее видеть. В свою очередь Виталина настаивала на отсутствии конфликта, что только добавляет неопределенности в ситуацию. В последние годы жизни Джигарханян столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, связанными с диабетом. Его состояние ухудшилось, и он часто оказывался между домом и больницей. В 2019 году он вновь сошелся с Татьяной Власовой, которая вернулась из США, чтобы ухаживать за ним.