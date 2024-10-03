Челябинка украла у сожителя миллион рублей и проиграла его на криптобирже

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Украденный миллион рублей челябинка проиграла на бирже Фото:

В Челябинске местная жительница украла у сожителя около 1 млн рублей и проиграла все деньги на криптобирже. За подобное она получила условный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Курчатовского райсуда, который рассматривал дело.

«Женщина признана виновной по п. „в“ ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года, с испытательным сроком три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В феврале текущего года женщина нашла у сожителя шкатулку с 10 тысячами долларов (по курсу на весну 2024 года это более 925 тысяч рублей). Деньги она решила присвоить и потратить на криптобирже. Но навыков инвестора ей не хватило: она проиграла весь украденный капитал.

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В Челябинске местная жительница украла у сожителя около 1 млн рублей и проиграла все деньги на криптобирже. За подобное она получила условный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Курчатовского райсуда, который рассматривал дело. «Женщина признана виновной по п. „в“ ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года, с испытательным сроком три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В феврале текущего года женщина нашла у сожителя шкатулку с 10 тысячами долларов (по курсу на весну 2024 года это более 925 тысяч рублей). Деньги она решила присвоить и потратить на криптобирже. Но навыков инвестора ей не хватило: она проиграла весь украденный капитал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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