03 октября 2024

ФСБ задержала свердловчанок за незаконный ввоз сотен мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
В ходе операции задержаны две женщины Фото:

В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали двух женщин, организовавших незаконное пребывание в РФ более 600 мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«За вознаграждение в 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов. Прикрытием въезда иностранцев служила деятельность семи юрлиц. Всего таким образом в РФ попали более 600 представителей из стран Восточной Азии», — рассказали в ведомстве.

Задержанным — 44 и 45 лет. Против них возбуждены и расследуются уголовные дела. Сейчас силовики ищут подельников обвиняемых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали двух женщин, организовавших незаконное пребывание в РФ более 600 мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «За вознаграждение в 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов. Прикрытием въезда иностранцев служила деятельность семи юрлиц. Всего таким образом в РФ попали более 600 представителей из стран Восточной Азии», — рассказали в ведомстве. Задержанным — 44 и 45 лет. Против них возбуждены и расследуются уголовные дела. Сейчас силовики ищут подельников обвиняемых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...