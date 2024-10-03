ФСБ задержала свердловчанок за незаконный ввоз сотен мигрантов

В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали двух женщин, организовавших незаконное пребывание в РФ более 600 мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«За вознаграждение в 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов. Прикрытием въезда иностранцев служила деятельность семи юрлиц. Всего таким образом в РФ попали более 600 представителей из стран Восточной Азии», — рассказали в ведомстве.
Задержанным — 44 и 45 лет. Против них возбуждены и расследуются уголовные дела. Сейчас силовики ищут подельников обвиняемых.
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