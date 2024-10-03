Общество ФСБ задержала свердловчанок за незаконный ввоз сотен мигрантов 04 октября 2024 в 11:34 Размер текста - 17 + В ходе операции задержаны две женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали двух женщин, организовавших незаконное пребывание в РФ более 600 мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «За вознаграждение в 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов. Прикрытием въезда иностранцев служила деятельность семи юрлиц. Всего таким образом в РФ попали более 600 представителей из стран Восточной Азии», — рассказали в ведомстве. Задержанным — 44 и 45 лет. Против них возбуждены и расследуются уголовные дела. Сейчас силовики ищут подельников обвиняемых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали двух женщин, организовавших незаконное пребывание в РФ более 600 мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «За вознаграждение в 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов. Прикрытием въезда иностранцев служила деятельность семи юрлиц. Всего таким образом в РФ попали более 600 представителей из стран Восточной Азии», — рассказали в ведомстве. Задержанным — 44 и 45 лет. Против них возбуждены и расследуются уголовные дела. Сейчас силовики ищут подельников обвиняемых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям