В Красноярском крае введут туристический налог с 2025 года

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В Уярском районе введут налог для туристов
В Уярском районе введут налог для туристов Фото:

В Красноярском крае с 1 января 2025 года введут туристический налог. Рощинский сельсовет Уярского района стал первым в регионе, принявшим это решение. Об этом рассказали в агентстве по туризму региона.

«Рощинский сельсовет Уярского района Красноярского края первым вводит туристический налог, который начнет действовать с 1 января 2025 года», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что налог, который будет взиматься с классифицированных средств размещения, в 2025 году составит 1%, в 2026 — 1,5%, в 2027 — 2%, в 2028 — 2,5%, а в 2029 — 3%.

С начала 2025 года в России вводится новый туристический налог, который будут платить как туристы, так и путешествующие по работе. Благодаря ему бюджет получит дополнительно десятки миллиардов рублей. Размер налога, включаемого в счета гостиниц, соответствует международным стандартам и не будет обременительным, пишет «Ридус».

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В Красноярском крае с 1 января 2025 года введут туристический налог. Рощинский сельсовет Уярского района стал первым в регионе, принявшим это решение. Об этом рассказали в агентстве по туризму региона. «Рощинский сельсовет Уярского района Красноярского края первым вводит туристический налог, который начнет действовать с 1 января 2025 года», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что налог, который будет взиматься с классифицированных средств размещения, в 2025 году составит 1%, в 2026 — 1,5%, в 2027 — 2%, в 2028 — 2,5%, а в 2029 — 3%. С начала 2025 года в России вводится новый туристический налог, который будут платить как туристы, так и путешествующие по работе. Благодаря ему бюджет получит дополнительно десятки миллиардов рублей. Размер налога, включаемого в счета гостиниц, соответствует международным стандартам и не будет обременительным, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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