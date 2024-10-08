Минфин предупредил об изменениях условий в льготной ипотеке

08 октября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Минфин прорабатывает изменения в механизме распределения лимитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минфин предупредил об изменениях условий по льготной ипотеке. Идет разработка альтернативного механизма распределения квот банкам на выдачу жилищных займов. Об этом сказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова. «В настоящий момент ДОМ.РФ совместно с Минфином России прорабатывает возможные изменения в механизме распределения лимитов с 2025 года», — передает слова Некрасовой ТАСС. Перераспределение квот возможно когда один из банков исчерпал лимит досрочно или новый банк подал заявку на участие в программе. Ранее банки РФ из-за превышенных лимитов несколько раз приостанавливали выдачу кредитов по семейной и сельской ипотеках. Это нужно было, чтобы перераспределить оставшиеся льготы, а затем выделить деньги на новый транш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минфин предупредил об изменениях условий по льготной ипотеке. Идет разработка альтернативного механизма распределения квот банкам на выдачу жилищных займов. Об этом сказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова. «В настоящий момент ДОМ.РФ совместно с Минфином России прорабатывает возможные изменения в механизме распределения лимитов с 2025 года», — передает слова Некрасовой ТАСС. Перераспределение квот возможно когда один из банков исчерпал лимит досрочно или новый банк подал заявку на участие в программе. Ранее банки РФ из-за превышенных лимитов несколько раз приостанавливали выдачу кредитов по семейной и сельской ипотеках. Это нужно было, чтобы перераспределить оставшиеся льготы, а затем выделить деньги на новый транш.