Отравление военных РФ и рассекреченные иностранные наемники: ситуация в Курской области на 8 октября

Командир спецназа «Ахмата»: ВСУ используют боеприпасы с отравляющими веществами

08 октября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Бои в Курской области идут уже больше месяца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области. Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ, а дипломат исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала о списках участников вторжения в Курскую область. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. О главном в Курской области на 8 октября в материале URA.RU. Списки иностранных наемников, которые вторглись в Курскую область Юлия Жданова заявила, что в России составляют списки иностранных наемников, участвовавших во вторжении в Курскую область. По ее словам, с начала СВО к уголовной ответственности было привлечено более 785 наемников. Все они участвовали в боевых действиях со стороны ВСУ. Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничье ВС РФ ударили по позициям украинских военных: ликвидированы вооружение и личный состав. Также была сорвана ротация. В операции участвовали истребители Су-45. После уничтожения самолеты выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром. ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области Новость по теме ВСУ готовы выйти из Курской области: хронология боев за два месяца Командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ используют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области. Под видом дымовых снарядов было использовано оружие с содержанием промышленного хлора, хлорциана, фосгена. ВС РФ одним ударом уничтожили ДРГ противника Росгвардия уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ с помощью FPV-дрона в приграничье Курской области. Противник пытался скрыться за брошенным грузовиком, но беспилотник успешно поразил местонахождение противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области. Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ, а дипломат исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала о списках участников вторжения в Курскую область. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. О главном в Курской области на 8 октября в материале URA.RU. ВС РФ ударили по позициям украинских военных: ликвидированы вооружение и личный состав. Также была сорвана ротация. В операции участвовали истребители Су-45. После уничтожения самолеты выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром. Командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ используют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области. Под видом дымовых снарядов было использовано оружие с содержанием промышленного хлора, хлорциана, фосгена.