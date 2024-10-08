Отравление военных РФ и рассекреченные иностранные наемники: ситуация в Курской области на 8 октября

ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области. Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ, а дипломат исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала о списках участников вторжения в Курскую область. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. О главном в Курской области на 8 октября в материале URA.RU.
Списки иностранных наемников, которые вторглись в Курскую область
Юлия Жданова заявила, что в России составляют списки иностранных наемников, участвовавших во вторжении в Курскую область. По ее словам, с начала СВО к уголовной ответственности было привлечено более 785 наемников. Все они участвовали в боевых действиях со стороны ВСУ.
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничье
ВС РФ ударили по позициям украинских военных: ликвидированы вооружение и личный состав. Также была сорвана ротация. В операции участвовали истребители Су-45. После уничтожения самолеты выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром.
ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области
Командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщил, что ВСУ используют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области. Под видом дымовых снарядов было использовано оружие с содержанием промышленного хлора, хлорциана, фосгена.
ВС РФ одним ударом уничтожили ДРГ противника
Росгвардия уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ с помощью FPV-дрона в приграничье Курской области. Противник пытался скрыться за брошенным грузовиком, но беспилотник успешно поразил местонахождение противника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.