Запад решил внести разлад в Россию через Северный Кавказ

Задача РФ — не допустить радикальные идеи на Северный Кавказ, сообщил Бортников
Запад не прекращает свои попытки влиять на общественно-политическую систему Северного Кавказа. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его мнению, задачей РФ на данный момент является не допустить радикальных идей в регион.
«Не прекращаются попытки Запада раскачать в регионе (Северного Кавказа — прим. URA.RU) общественно-политическую ситуацию», — сообщил Бортников, передает РИА Новости. По мнению директора ФСБ, Запад делает это для запуска радикальных идей в регион. Задача же России — не допустить подобного исхода, отмечает он.
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