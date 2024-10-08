Запад решил внести разлад в Россию через Северный Кавказ

Бортников: Запад не прекращает попытки раскачать ситуацию на Северном Кавказе
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бортников александр, stock
Задача РФ — не допустить радикальные идеи на Северный Кавказ, сообщил Бортников Фото:

Запад не прекращает свои попытки влиять на общественно-политическую систему Северного Кавказа. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его мнению, задачей РФ на данный момент является не допустить радикальных идей в регион.

«Не прекращаются попытки Запада раскачать в регионе (Северного Кавказа — прим. URA.RU) общественно-политическую ситуацию», — сообщил Бортников, передает РИА Новости. По мнению директора ФСБ, Запад делает это для запуска радикальных идей в регион. Задача же России — не допустить подобного исхода, отмечает он.

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Запад не прекращает свои попытки влиять на общественно-политическую систему Северного Кавказа. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его мнению, задачей РФ на данный момент является не допустить радикальных идей в регион. «Не прекращаются попытки Запада раскачать в регионе (Северного Кавказа — прим. URA.RU) общественно-политическую ситуацию», — сообщил Бортников, передает РИА Новости. По мнению директора ФСБ, Запад делает это для запуска радикальных идей в регион. Задача же России — не допустить подобного исхода, отмечает он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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