Запад решил внести разлад в Россию через Северный Кавказ

Бортников: Запад не прекращает попытки раскачать ситуацию на Северном Кавказе

08 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Задача РФ — не допустить радикальные идеи на Северный Кавказ, сообщил Бортников Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Запад не прекращает свои попытки влиять на общественно-политическую систему Северного Кавказа. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его мнению, задачей РФ на данный момент является не допустить радикальных идей в регион. «Не прекращаются попытки Запада раскачать в регионе (Северного Кавказа — прим. URA.RU) общественно-политическую ситуацию», — сообщил Бортников, передает РИА Новости. По мнению директора ФСБ, Запад делает это для запуска радикальных идей в регион. Задача же России — не допустить подобного исхода, отмечает он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад не прекращает свои попытки влиять на общественно-политическую систему Северного Кавказа. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его мнению, задачей РФ на данный момент является не допустить радикальных идей в регион. «Не прекращаются попытки Запада раскачать в регионе (Северного Кавказа — прим. URA.RU) общественно-политическую ситуацию», — сообщил Бортников, передает РИА Новости. По мнению директора ФСБ, Запад делает это для запуска радикальных идей в регион. Задача же России — не допустить подобного исхода, отмечает он.