Армия Израиля ликвидировала командующего штаб-квартирой «Хезболлы»

Израиль ликвидировал Сухейля Хусейна Хусеини
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего штаб-квартирой ливанского движения «Хезболла» Сухейля Хусейна Хусеини. Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ'а.
«Ликвидирован Сухейль Хусейн Хусеини», — сообщает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Подробностей не приводится.
ЦАХАЛ 27 сентября объявил об уничтожении генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это решение принято для безопасности израильских граждан. Также израильская армия ликвидировала около 440 боевиков ливанского движения, передает «Ридус».
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