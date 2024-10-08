Армия Израиля ликвидировала командующего штаб-квартирой «Хезболлы»

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Израиль ликвидировал Сухейля Хусейна Хусеини
Израиль ликвидировал Сухейля Хусейна Хусеини Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего штаб-квартирой ливанского движения «Хезболла» Сухейля Хусейна Хусеини. Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ'а.

«Ликвидирован Сухейль Хусейн Хусеини», — сообщает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Подробностей не приводится.

ЦАХАЛ 27 сентября объявил об уничтожении генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это решение принято для безопасности израильских граждан. Также израильская армия ликвидировала около 440 боевиков ливанского движения, передает «Ридус».

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего штаб-квартирой ливанского движения «Хезболла» Сухейля Хусейна Хусеини. Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ'а. «Ликвидирован Сухейль Хусейн Хусеини», — сообщает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Подробностей не приводится. ЦАХАЛ 27 сентября объявил об уничтожении генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это решение принято для безопасности израильских граждан. Также израильская армия ликвидировала около 440 боевиков ливанского движения, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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