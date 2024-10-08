В МО Южной Кореи высказались об отправке военных КНДР на Украину

МО Южной Кореи: КНДР может отправить военных на Украину в помощь России

08 октября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Северокорейские войска могут отправиться на Украину, заявил Ким Ен Хен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Северная Корея (КНДР) якобы может отправить своих военных на Украину для поддержки России. Такое мнение выразил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен. «Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России», — передает слова Ким Ен Хена агентство Ренхап. Он добавил, что такой ход возможен из-за договора между странами, который, по мнению главы Минобороны Южной Кореи, напоминает военный союз. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не просила КНДР отправлять военных для СВО, и в этом нет необходимости. Во время визита Путина в Пхеньян был подписан бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заменяющий предыдущий договор 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что при вооруженном нападении на одну из сторон, другая окажет незамедлительную военную и иную помощь, следуя статье 51 Устава ООН. Восьмая статья предусматривает создание механизмов для совместных оборонных мероприятий в интересах мира и безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Северная Корея (КНДР) якобы может отправить своих военных на Украину для поддержки России. Такое мнение выразил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен. «Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России», — передает слова Ким Ен Хена агентство Ренхап. Он добавил, что такой ход возможен из-за договора между странами, который, по мнению главы Минобороны Южной Кореи, напоминает военный союз. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не просила КНДР отправлять военных для СВО, и в этом нет необходимости. Во время визита Путина в Пхеньян был подписан бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заменяющий предыдущий договор 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что при вооруженном нападении на одну из сторон, другая окажет незамедлительную военную и иную помощь, следуя статье 51 Устава ООН. Восьмая статья предусматривает создание механизмов для совместных оборонных мероприятий в интересах мира и безопасности.