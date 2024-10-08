Модель из Екатеринбурга анонсировала совместный проект с Джонни Деппом

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Юлия Власова пока не раскрывает, какого рода будет проект
Юлия Власова пока не раскрывает, какого рода будет проект Фото:

Модель Юлия Власова родом из Екатеринбурга, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, анонсировала совместную работу со звездой. Об этом девушка написала в своих соцсетях, когда подписчик спросил ее, ждать ли в ближайшем будущем общий проект с Деппом.

«Мы работаем над чем-то захватывающим! Вы увидите все очень скоро, и я верю, что это будет невероятно талантливо и вдохновляюще», — заинтриговала девушка.

Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сама Юлия признавалась, что познакомилась с актером случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в 2021 году. Журнал People писал, что знаменитость и модель пока парнем и девушкой друг друга не называют. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.

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Модель Юлия Власова родом из Екатеринбурга, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, анонсировала совместную работу со звездой. Об этом девушка написала в своих соцсетях, когда подписчик спросил ее, ждать ли в ближайшем будущем общий проект с Деппом. «Мы работаем над чем-то захватывающим! Вы увидите все очень скоро, и я верю, что это будет невероятно талантливо и вдохновляюще», — заинтриговала девушка. Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сама Юлия признавалась, что познакомилась с актером случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в 2021 году. Журнал People писал, что знаменитость и модель пока парнем и девушкой друг друга не называют. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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