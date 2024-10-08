Модель из Екатеринбурга анонсировала совместный проект с Джонни Деппом

08 октября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Юлия Власова пока не раскрывает, какого рода будет проект Фото: im__iuliia в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ Модель Юлия Власова родом из Екатеринбурга, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, анонсировала совместную работу со звездой. Об этом девушка написала в своих соцсетях, когда подписчик спросил ее, ждать ли в ближайшем будущем общий проект с Деппом. «Мы работаем над чем-то захватывающим! Вы увидите все очень скоро, и я верю, что это будет невероятно талантливо и вдохновляюще», — заинтриговала девушка. Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сама Юлия признавалась, что познакомилась с актером случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в 2021 году. Журнал People писал, что знаменитость и модель пока парнем и девушкой друг друга не называют. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Модель Юлия Власова родом из Екатеринбурга, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, анонсировала совместную работу со звездой. Об этом девушка написала в своих соцсетях, когда подписчик спросил ее, ждать ли в ближайшем будущем общий проект с Деппом. «Мы работаем над чем-то захватывающим! Вы увидите все очень скоро, и я верю, что это будет невероятно талантливо и вдохновляюще», — заинтриговала девушка. Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сама Юлия признавалась, что познакомилась с актером случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в 2021 году. Журнал People писал, что знаменитость и модель пока парнем и девушкой друг друга не называют. Все, что известно о екатеринбурженке, которая переехала с Урала в Чехию, где и начала общаться со звездой, — в материале URA.RU.