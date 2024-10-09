09 октября 2024

Стало известно о состоянии пермяка, спасенного на пожаре 9 октября

Пермяк, которого спасли на пожаре, находится в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший находится в больнице в Перми (архивное фото)
Пострадавший находится в больнице в Перми (архивное фото) Фото:

Пермяк, которого спасли пожарные 9 октября, находится в больнице. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали о его состоянии.

«Он находится в тяжелом состоянии. Госпитализирован. Получает необходимую медпомощь», — уточнили в минздраве Прикамья.

Пожар в Перми на Екатерининской произошел 9 октября. Огонь распространился в квартире, где были отец и сын. Потушить самостоятельно огонь у мужчины не получилось. Его 21-летнего сына спасли газодымозащитники и передали врачам.

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Пермяк, которого спасли пожарные 9 октября, находится в больнице. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали о его состоянии. «Он находится в тяжелом состоянии. Госпитализирован. Получает необходимую медпомощь», — уточнили в минздраве Прикамья. Пожар в Перми на Екатерининской произошел 9 октября. Огонь распространился в квартире, где были отец и сын. Потушить самостоятельно огонь у мужчины не получилось. Его 21-летнего сына спасли газодымозащитники и передали врачам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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