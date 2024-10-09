Стало известно о состоянии пермяка, спасенного на пожаре 9 октября

Пострадавший находится в больнице в Перми (архивное фото)
Пермяк, которого спасли пожарные 9 октября, находится в больнице. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали о его состоянии.
«Он находится в тяжелом состоянии. Госпитализирован. Получает необходимую медпомощь», — уточнили в минздраве Прикамья.
Пожар в Перми на Екатерининской произошел 9 октября. Огонь распространился в квартире, где были отец и сын. Потушить самостоятельно огонь у мужчины не получилось. Его 21-летнего сына спасли газодымозащитники и передали врачам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!