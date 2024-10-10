Челябинцы отказались от крупных ремонтов и полюбили китайскую сантехнику

10 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Челябинцы еще готовы делать косметические ремонты, но от крупных пока отказались Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В условиях дорогой ипотеки жители Челябинской области сократили стройку нового жилья в пользу мелких ремонтов и китайской сантехники. Как URA.RU рассказали участники рынка, перестав кредитоваться, свободные средства челябинцы понесли в банки на вклады. В условиях дорогой ипотеки жители Челябинской области сократили стройку нового жилья в пользу мелких ремонтов и китайской сантехники. Как URA.RU рассказали участники рынка, перестав кредитоваться, свободные средства челябинцы понесли в банки на вклады. «Начался год лучше, чем заканчивается. Перспектива тоже слабая. Связываем это с удорожанием ипотеки и снижением выдачи кредитов. Стройматериалы дорожают, и люди перестали заниматься большими ремонтами», — отметил коммерческий директор компании «Добрострой» Руслан Эсмурзиев. По оценкам эксперта, чей магазин торговой сети работает в Магнитогорске, выдача ипотеки упала вдвое. Потребители готовы делать косметические ремонты. Поэтому тяжелые стройматериалы вроде цемента, кровельных материалов приобретают мало, больше — отделочных. Есть спрс на краску и сантехнику. «Количество покупателей в 2024 году сохранилось на прежнем уровне, но стали меньше покупать. Средний чек снизился. Чтобы сохранить уровень прибыли, производители подняли цены», — пояснил URA.RU руководитель дисконт-центра «Ресан» в Челябинске Александр Носков. Потребители сконцентрировались на покупке более доступных китайских марок сантехники. Тому есть несколько причин. По словам Носкова, европейского импорта мало, и он дороже. При этом в структуре спроса все больше становится застройщиков, которые подряжаются взводить дома. Строители чаще выбирают более экономичные варианты, чем конечные пользователи. За год уровень цен поднялся на 10-15%. Об этом заявили оба эксперта. Носков уточнил также, что удорожание затронуло металлоемкую продукцию, например, котельное оборудование, насосы, радиаторы. В то же время бытовую сантехнику типа раковин рост цен затронул в меньшей степени. «Начался год лучше, чем заканчивается. Перспектива тоже слабая. Связываем это с удорожанием ипотеки и снижением выдачи кредитов. Стройматериалы дорожают, и люди перестали заниматься большими ремонтами», — отметил коммерческий директор компании «Добрострой» Руслан Эсмурзиев. По оценкам эксперта, чей магазин торговой сети работает в Магнитогорске, выдача ипотеки упала вдвое. Потребители готовы делать косметические ремонты. Поэтому тяжелые стройматериалы вроде цемента, кровельных материалов приобретают мало, больше — отделочных. Есть спрс на краску и сантехнику. «Количество покупателей в 2024 году сохранилось на прежнем уровне, но стали меньше покупать. Средний чек снизился. Чтобы сохранить уровень прибыли, производители подняли цены», — пояснил URA.RU руководитель дисконт-центра «Ресан» в Челябинске Александр Носков. Потребители сконцентрировались на покупке более доступных китайских марок сантехники. Тому есть несколько причин. По словам Носкова, европейского импорта мало, и он дороже. При этом в структуре спроса все больше становится застройщиков, которые подряжаются взводить дома. Строители чаще выбирают более экономичные варианты, чем конечные пользователи. За год уровень цен поднялся на 10-15%. Об этом заявили оба эксперта. Носков уточнил также, что удорожание затронуло металлоемкую продукцию, например, котельное оборудование, насосы, радиаторы. В то же время бытовую сантехнику типа раковин рост цен затронул в меньшей степени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В условиях дорогой ипотеки жители Челябинской области сократили стройку нового жилья в пользу мелких ремонтов и китайской сантехники. Как URA.RU рассказали участники рынка, перестав кредитоваться, свободные средства челябинцы понесли в банки на вклады. В условиях дорогой ипотеки жители Челябинской области сократили стройку нового жилья в пользу мелких ремонтов и китайской сантехники. Как URA.RU рассказали участники рынка, перестав кредитоваться, свободные средства челябинцы понесли в банки на вклады. «Начался год лучше, чем заканчивается. Перспектива тоже слабая. Связываем это с удорожанием ипотеки и снижением выдачи кредитов. Стройматериалы дорожают, и люди перестали заниматься большими ремонтами», — отметил коммерческий директор компании «Добрострой» Руслан Эсмурзиев. По оценкам эксперта, чей магазин торговой сети работает в Магнитогорске, выдача ипотеки упала вдвое. Потребители готовы делать косметические ремонты. Поэтому тяжелые стройматериалы вроде цемента, кровельных материалов приобретают мало, больше — отделочных. Есть спрс на краску и сантехнику. «Количество покупателей в 2024 году сохранилось на прежнем уровне, но стали меньше покупать. Средний чек снизился. Чтобы сохранить уровень прибыли, производители подняли цены», — пояснил URA.RU руководитель дисконт-центра «Ресан» в Челябинске Александр Носков. Потребители сконцентрировались на покупке более доступных китайских марок сантехники. Тому есть несколько причин. По словам Носкова, европейского импорта мало, и он дороже. При этом в структуре спроса все больше становится застройщиков, которые подряжаются взводить дома. Строители чаще выбирают более экономичные варианты, чем конечные пользователи. За год уровень цен поднялся на 10-15%. Об этом заявили оба эксперта. Носков уточнил также, что удорожание затронуло металлоемкую продукцию, например, котельное оборудование, насосы, радиаторы. В то же время бытовую сантехнику типа раковин рост цен затронул в меньшей степени. «Начался год лучше, чем заканчивается. Перспектива тоже слабая. Связываем это с удорожанием ипотеки и снижением выдачи кредитов. Стройматериалы дорожают, и люди перестали заниматься большими ремонтами», — отметил коммерческий директор компании «Добрострой» Руслан Эсмурзиев. По оценкам эксперта, чей магазин торговой сети работает в Магнитогорске, выдача ипотеки упала вдвое. Потребители готовы делать косметические ремонты. Поэтому тяжелые стройматериалы вроде цемента, кровельных материалов приобретают мало, больше — отделочных. Есть спрс на краску и сантехнику. «Количество покупателей в 2024 году сохранилось на прежнем уровне, но стали меньше покупать. Средний чек снизился. Чтобы сохранить уровень прибыли, производители подняли цены», — пояснил URA.RU руководитель дисконт-центра «Ресан» в Челябинске Александр Носков. Потребители сконцентрировались на покупке более доступных китайских марок сантехники. Тому есть несколько причин. По словам Носкова, европейского импорта мало, и он дороже. При этом в структуре спроса все больше становится застройщиков, которые подряжаются взводить дома. Строители чаще выбирают более экономичные варианты, чем конечные пользователи. За год уровень цен поднялся на 10-15%. Об этом заявили оба эксперта. Носков уточнил также, что удорожание затронуло металлоемкую продукцию, например, котельное оборудование, насосы, радиаторы. В то же время бытовую сантехнику типа раковин рост цен затронул в меньшей степени.