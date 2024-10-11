Оклеветавший Михалкова блогер едет на закрытую тусовку «Уральского Google»

Осужденный в 2022 году за клевету о режиссере Никите Михалкове блогер Александр Файб (1,48 млн подписчиков на YouTube) приедет в Екатеринбург. На Урале он планирует провести обучение, сказано на сайте организаторов.
«Выступления спикера Александра Файба в закрытом онлайн-марафоне для сотрудников и клиентов СКБ „Контур“ в городе Екатеринбург», — указано в графике. О чем именно будет рассказывать блогер, не уточняется. Закрытая встреча пройдет 25 ноября.
Файб является медиаменеджером и ведет YouTube-канал, где выкладывает ролики на различные темы — от гибели Романовых до банд США. В 2022 году блогера осудили за видео, в котором утверждалось, что компания Никиты Михалкова бесконтрольно вырубает леса в Нижегородской области. Файба обвинили в том, что он смонтировал и опубликовал ролик на YouTube. По итогу его признали виновным и назначили 200 часов обязательных работ.
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