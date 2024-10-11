Оклеветавший Михалкова блогер едет на закрытую тусовку «Уральского Google»

В Екатеринбурге перед сотрудниками «СКБ Контур» выступит Александр Файб

11 октября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Александр Файб читает лекции по всей России Фото: sashafayb (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Осужденный в 2022 году за клевету о режиссере Никите Михалкове блогер Александр Файб (1,48 млн подписчиков на YouTube) приедет в Екатеринбург. На Урале он планирует провести обучение, сказано на сайте организаторов. «Выступления спикера Александра Файба в закрытом онлайн-марафоне для сотрудников и клиентов СКБ „Контур“ в городе Екатеринбург», — указано в графике. О чем именно будет рассказывать блогер, не уточняется. Закрытая встреча пройдет 25 ноября. Файб является медиаменеджером и ведет YouTube-канал, где выкладывает ролики на различные темы — от гибели Романовых до банд США. В 2022 году блогера осудили за видео, в котором утверждалось, что компания Никиты Михалкова бесконтрольно вырубает леса в Нижегородской области. Файба обвинили в том, что он смонтировал и опубликовал ролик на YouTube. По итогу его признали виновным и назначили 200 часов обязательных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный в 2022 году за клевету о режиссере Никите Михалкове блогер Александр Файб (1,48 млн подписчиков на YouTube) приедет в Екатеринбург. На Урале он планирует провести обучение, сказано на сайте организаторов. «Выступления спикера Александра Файба в закрытом онлайн-марафоне для сотрудников и клиентов СКБ „Контур“ в городе Екатеринбург», — указано в графике. О чем именно будет рассказывать блогер, не уточняется. Закрытая встреча пройдет 25 ноября. Файб является медиаменеджером и ведет YouTube-канал, где выкладывает ролики на различные темы — от гибели Романовых до банд США. В 2022 году блогера осудили за видео, в котором утверждалось, что компания Никиты Михалкова бесконтрольно вырубает леса в Нижегородской области. Файба обвинили в том, что он смонтировал и опубликовал ролик на YouTube. По итогу его признали виновным и назначили 200 часов обязательных работ.