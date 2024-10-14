Пермские танцоры DS Crew покажут в Перми свое новое шоу

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DS Crew даст сольный концерт в Перми 5 ноября 2024 года
DS Crew даст сольный концерт в Перми 5 ноября 2024 года Фото:

Танцевальная команда DS Crew выступит с сольным концертом в Перми. Всего коллектив посетит 21 город в рамках всероссийского турне.

«DS Crew, сольный концерт в Перми. ДК им. Солдатова, 5 ноября 2024 года в 19:00. В этом году „любимчики народа“ выходят на большую сцену с сольной программой. Вы увидите уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России», — говорится на сайте «Городских зрелищных касс».

В октябре группа станцевала в Пскове, Великом Новгороде, Колпино, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Ухте и Подольске. Ранее URA.RU рассказывало, что DS Crew выпустила новый клип. Танец под песню «TK421» исполнителя Ленни Кравица за ночь собрал на YouTube тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев. 

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Танцевальная команда DS Crew выступит с сольным концертом в Перми. Всего коллектив посетит 21 город в рамках всероссийского турне. «DS Crew, сольный концерт в Перми. ДК им. Солдатова, 5 ноября 2024 года в 19:00. В этом году „любимчики народа“ выходят на большую сцену с сольной программой. Вы увидите уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России», — говорится на сайте «Городских зрелищных касс». В октябре группа станцевала в Пскове, Великом Новгороде, Колпино, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Ухте и Подольске. Ранее URA.RU рассказывало, что DS Crew выпустила новый клип. Танец под песню «TK421» исполнителя Ленни Кравица за ночь собрал на YouTube тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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